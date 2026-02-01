『Super神話音楽祭 ドラマティック古事記』が2026年4月29日 (水・祝)に横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場（神奈川県 横浜市磯子区 杉田 1-1-1）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

古事記原典では明かされなかった物語が、今ここに...。

市川森一原作の古事記舞台は、語り、歌や舞踊、和太鼓などの共演による音楽劇です。日本を代表する脚本家・劇作家のひとり、故・市川森一がライフワークのひとつにしていた「古事記」「古事記を知らずして日本を語れない」が口癖だった市川の作品が初めて、世に出たのは2005年。当初ラジオドラマだった作品は、彼の逝去後、2013年に「ドラマティック古事記」として宮崎にて舞台化され、以来、演出の趣向を変えつつも作品に宿る「市川本古事記」のエッセンスをそのままに、観客を魅了してきました。そして、東京の新国立劇場オペラパレス公演も実現しました。そんな、古事記原典では明かされなかった物語が、今年は横浜市で特別上演されます。ぜひご期待ください。

プロフィール

西島数博（にしじま・かずひろ）

3歳よりバレエを始め、18歳で渡仏。フランスの国際コンクール第1位受賞後、国内外の舞台に多数出演。テレビドラマへの出演から芸能界でも活動。演出・振付家としても常に躍進するマルチなダンスアーティスト。

浅野瑞穂（あさの・みずほ）

東京都出身。国立音楽大学在学中に鳳仙功舞踊団入団。中国古典・民族舞踊を学ぶ。退団後、古式「巫女舞」及び日本の古典・民俗芸能と出会い、オリジナルスタイルの舞「瑞穂舞」を創始する。神社仏閣に舞を奉納するとともに、海外公演もおこなう。2003年、浅野瑞穂舞踊研究所設立。

柴田美保子（しばた・みほこ）

大阪府出身。児童劇団で活躍後、NHK連続ドラマ『チコちゃん日記』でデビュー。ドラマ・映画の出演や司会など、多方面で活躍。1972年、人気脚本家として知られた市川森一と結婚。市川が晩年にライフワークとしていた『古事記』の舞台化を、義妹の市川愉実子とともに実現した。

公演概要

『Super神話音楽祭 ドラマティック古事記』公演期間：2026年4月29日 (水・祝) 14：00開場／15:00開演※上演時間：約120分（休憩含む）会場：横浜市磯子区民文化センター 杉田劇場（神奈川県 横浜市磯子区 杉田 1-1-1）■出演者語り部 柴田美保子イザナキ 西島数博(ダンス)、イザナミ 浅野瑞穂(舞踊)アメノミナカヌシ 藤間直三(日本舞踊)、火の神・タジカラオ 木原浩太(ダンス)歌神・スサノオ 河野鉄平(オペラ)、響の神 岩切響一(和太鼓)涙の精霊・アメノウズメ 吉本真由美(バレエ)、黄泉の王 木之本亮(俳優)アマテラス 舘形比呂一(俳優・ダンス)■スタッフ原作 市川森一脚本 市川愉実子音楽監督・作曲 松本俊行芸術監督・演出 西島数博振付 西島数博 花柳達真 (日本舞踊) 浅野瑞穂■チケット料金全席指定：6,000円（税込）※3歳から入場可能

