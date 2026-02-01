日本公認心理師ネットワークによる2026/1/20 (火)に開催された『SC向け：「子どもとのセラピーで使いやすいミニアイテム」』のオンデマンド動画の講座です。

【講師】

安東大起（公認心理師・臨床心理士。一般社団法人 パーマネント・クリエイティブ・マインド代表理事、一般社団法人兵庫県公認心理師会副会長）

【内容】

この講座は、2026/1/20 (火)に開催された「スクールカウンセラー向け:パワーポイントがもらえる「子どもとのセラピーで使いやすいミニアイテム」オンラインセミナー」のオンデマンド講座です。概要子どもとの面接や関わりの中で、「言葉だけでは伝わりにくい」「説明しようとすると抽象的になってしまう」と感じることはありませんか？本ミニセミナーでは、子どもとのセラピーや学校現場でそのまま使える「ミニアイテム」を、実践場面を想定しながら紹介します。使用するミニアイテムは、PowerPoint形式で配布します。SCとしての面接、短時間の関わり、継続支援のいずれにも活用できる内容です。配布アイテム一覧※編集可能なパワーポイントです。・体のサインマップ 緊張したときや怖いときなどに、体に生じるサインを整理するためのツール・気持ち天気カード 感情を言語化するのが難しい子どもとも共有しやすいアイテム・もしもレベル表 不安を整理して、現実検討につなげるアイテム・考えは一本じゃない 一つの考えにとらわれているときに、視点を広げるためのアイテム・うまくいかなかった＝ダメとは限らない 失敗体験のリフレーミングアイテムこのような方におすすめ・スクールカウンセラーとして子どもと直接関わっている方・短い面接時間の中で、説明や整理に悩むことがある方・子どもへの支援の引き出しを増やしたい方・明日から使えるツールを持ち帰りたい方コースの内容1.動画 20分33秒2.パワーポイントデータ：体のサインマップ 3.パワーポイントデータ：気持ち天気カード 4.パワーポイントデータ：もしもレベル表 5.パワーポイントデータ：考えは一本じゃない 6.パワーポイントデータ：うまくいかなかった＝ダメとは限らない 学習期間の制限なし。購入後は永遠に受講し放題。

【イベント概要】

2026/1/20 (火)に開催されたオンデマンド講座で受講期限はありません。価格(税込み)：\4,980

https://pcm.share-wis.com/ja/courses/miit01fsc?utm_source=newscast&utm_medium=social&utm_campaign=first