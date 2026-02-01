日本公認心理師ネットワークが、2026年2月2日21時40分から22時00分まで、【スクールカウンセラー向け】パワーポイントがもらえる「睡眠とメンタルヘルスの関係」オンラインセミナーを開催します。

【内容】

日々、生徒のサポートに尽力されているスクールカウンセラーの皆様へ。 本セミナーでは、そんな皆様の悩みを解消するために、編集可能なパワーポイントデータや台本をまるごとお渡しし、その使い方を解説します。資料作りに費やす時間を減らし、生徒一人ひとりと向き合う時間を増やすためのサポートを目的としています。■ 提供資料について：本セミナー参加者には、以下の編集可能なパワーポイントデータ・ワードデータを特典としてお渡しします。1.生徒向けパワーポイント（睡眠とメンタルヘルスの関係） ：20スライド2.生徒用ハンドアウト：6ページ3.生徒向け研修の台本：6ページ4.思春期の子どもの「眠り」と「心」を守る大人の役割（保護者向けパワーポイント）：17スライド5.保護者用ハンドアウト：5ページ6.保護者向け研修講師用台本：4ページ※ダウンロード期限は、2026年3月末日です。ダウンロード方法は、Peatixの視聴ページの「イベントへの参加方法」でご確認ください。編集可能なデータでお渡しするので、対象となる方のニーズに応じて、それぞれでカスタマイズしていただくことも可能です。■ セミナー内容・資料を最大限活用するためのロールプレイの方法やポイント解説・校内研修での効果的な伝え方■ 参加対象スクールカウンセラー、教育関係者、生徒の心身のサポートに関わる専門家ご参加を心よりお待ちしております。■ 開催方法Zoomウェビナー（お申し込みの方全員、2026年3月末日まで見逃し配信を視聴できます。） ■ 過去に配信した心理教育セミナーhttps://pcm.share-wis.com/courses/

【講師】

安東大起（臨床心理士・公認心理師・一般社団法人パーマネント・クリエイティブ・マインド代表理事・一般社団法人兵庫県公認心理師会副会長）香川葉月（臨床心理士・公認心理師・一般社団法人兵庫県公認心理師会理事）

【イベント概要】

日時：2026/2/2 (月)21:40 - 22:00方法：オンライン開催参加費：4980円

https://slefsc.peatix.com/?utm_source=newscast&utm_medium=social&utm_campaign=first