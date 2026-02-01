パティスリー洛甘舎(本社：京都市中京区)は2026年バレンタインに向けた新作ショコラ３種「洛甘ビターショコラ＜アマレット＞」「洛甘ビターショコラ＜伏見のにごり酒＞」「洛甘ビターショコラ＜伏見の清酒＞」を2026年2月1日より新発売します。新発売キャンペーンとしてご来店のお客様に試食キャンペーンを実施しております。洗練されたデザインとお酒の効いたショコラの味わいで、特別なバレンタインの贈り物にお選びください。https://rakkansha.jp/

3種のショコラが織りなすバレンタインの物語

今回発表する3種のショコラは、大人のためのお酒を効かせた、それぞれが深い味わいと魅力を持つ逸品です。「洛甘ビターショコラ＜アマレット＞」は、洋酒からビターなショコラに合うよう厳選したアマレット酒を効かせ、純白の粉糖とのコントラストが目を引きます。大人の味と深みを楽しめます。洛甘ビターショコラ＜伏見のにごり酒＞は、日本酒のコクと美しさを表現しています。口に入れた瞬間に調和する和のお酒と洋のショコラが特徴です。「洛甘ビターショコラ＜伏見の清酒＞」は、日本の伝統的な清酒の風味とショコラのイメージを融合させた逸品です。洗練された清酒の香りと、凛とした美しさを演出しています。いずれのショコラも、単なる見た目の美しさだけでなく、素材の質と味わいのバランスにこだわり抜いています

商品概要

バレンタインに向けた新作ショコラ３種「洛甘ビターショコラ＜アマレット＞」（594円・税込）「洛甘ビターショコラ＜伏見のにごり酒＞」（594円・税込）「洛甘ビターショコラ＜伏見の清酒＞」（594円・税込）【発売日】2026年2月1日（日）～【販売場所】パティスリー洛甘舎本店 京都市中京区三文字町227-1藤六ビル1F

バレンタイン用 贈答品メニュー

ビターチョコレートを使用した胡桃入りの濃厚なショコラテリーヌは、気品を感じさせる逸品です。一本3,780円〔税込〕

最中の皮に、焦がしバターで風味付けしたフィナンシェを入れて焼き上げました。「和」と「洋」の調和した「しっとり感」、「きめ細かく詰まった重量感」、「濃厚な美味しさ」が特徴です。６個入1,200円〔税込〕

会社概要

【店舗名】パティスリー洛甘舎本店【所在地】京都市中京区三文字町227-1藤六ビル1F【問い合わせ】075-708-3213