カプセルトイ専門店『#C-pla』を運営する株式会社トーシン(本社：北海道帯広市、代表取締役：宮本 達也)は、現在株式会社文化放送にて放送中のラジオ番組『#C-pla presents ＝LOVE 齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぷらじお』のカプセルトイ『しーぷらじお　つながるアクリルチャーム』を2026年3月19日より全国の#C-plaにて販売します。


番組内コーナー、『告白イコノイジョイ』をテーマとしたカプセルトイとなっており、各グループのロゴをモチーフにしたデザインとなっております。

パーソナリティの2人の『きゃーたん』『ももきゅん』の限定イラストなど#C-plaでしか手に入らない特別なカプセルトイです。

また、チャームは連結できる仕様になっているため、お気に入りの組み合わせで飾ることもできます。



【商品概要】


商品のポップ画像


商品名　：しーぷらじお　つながるアクリルチャーム

種類　　：全6種

　　　　　・きゃーたん

　　　　　・ももきゅん

　　　　　・しーぷらじお番組ロゴ

　　　　　・イコール！

　　　　　・ノットイコール！

　　　　　・ニアリーイコール！

価格　　：400円(税込)

発売日　：2026年3月19日予定

発売元　：株式会社トーシン

取扱店舗：全国のカプセルトイ専門店『#C-pla』

※商品はランダム封入のため、種類は選べません。

※入荷状況や在庫に関するお問い合わせは各店舗までご連絡ください。


・きゃーたん


『きゃーたん』単体画像


・ももきゅん


『ももきゅん』単体画像


・しーぷらじお番組ロゴ


『しーぷらじお番組ロゴ』単体画像


・イコール！


『イコール！』単体画像


・ノットイコール！


『ノットイコール！』単体画像


・ニアリーイコール！


『ニアリーイコール！』単体画像


《使用例》


使用例画像


【番組概要】


しーぷらじお番組バナー


文化放送で毎週日曜夜9時から放送中。

＝LOVEの齋藤樹愛羅と≠MEの櫻井ももがレギュラーパーソナリティを務め、＝LOVE、≠ME、≒JOYのメンバーが不定期で登場！

開けてみるまで中身が分からないカプセルトイのように、様々なトークが飛び出す30分です。


番組名　　　　： 『#C-pla presents ＝LOVE 齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぷらじお』

放送局　　　　： 文化放送　FM91.6／AM113

radiko　　　　： https://www.joqr.co.jp/radiko/

放送日時　　　： 毎週日曜日　午後9時00分～9時30分

出演　　　　　： 齋藤樹愛羅(＝LOVE)、櫻井もも(≠ME)、

　　　　　　　　 不定期ゲストとして、＝LOVE、≠ME、≒JOYメンバー

メールアドレス： cpla@joqr.net

公式HP　　　　： https://www.joqr.co.jp/qr/program/cpla/

公式X　　　　 ： https://x.com/cpladi_joqr?lang=ja

ポッドキャスト： https://podcastqr.joqr.co.jp/programs/cpladi



■#C-pla■


シープラロゴ


全国にその地域オリジナルのお店を展開するカプセルトイ専門店。

各店舗を「惑星」に見立て、地域の特色に合わせたデザインや店舗展開を行っている。

どこまでも広い宇宙のようなカプセルトイの世界をお楽しみください。

全国に250店舗以上を展開中(2026年1月現在)



【会社概要】

社名　　　：株式会社トーシン

本社所在地：北海道帯広市西6条南40丁目3番3号

代表者　　：代表取締役　宮本 達也

資本金　　：40,000,000円

事業内容　：カプセルトイ専門店の運営、玩具自動販売機レンタルによる、

　　　　　　カプセルトイマシン、ミニカー等の販売、

　　　　　　カード自動販売機によるトレーディングカードの販売、

　　　　　　アミューズメントマシンレンタル及び販売、

　　　　　　プリ機(写真シール機)レンタル、アミューズメントコーナー運営、

　　　　　　各種イベントへの玩具自動販売機、ゲーム機のレンタル、

　　　　　　イベントレンタル及び運営


#C-pla公式HP　　　　　： https://toshin.jpn.com/cpla/

#C-pla公式X　　　　　 ： https://x.com/toshinhokkaido

株式会社トーシン公式HP： https://toshin.jpn.com/