「Bitfan」にて、齊藤ジョニー・竹渕慶による新ユニット、Back to the Holidayのオフィシャルサイトおよびファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年2月1日（日）にBack to the Holidayのオフィシャルサイトおよびファンクラブ（URL：https://backtotheholiday.com(https://backtotheholiday.com)）をオープンしました。

Back to the Holidayは、齊藤ジョニーと竹渕慶によるシンガーソングライターユニットです。

活動を共にしたGoose house時代から、それぞれのソロ活動や多彩なプロジェクトを経て、2026年より満を持して二人が新たな歩みを共にします。

Back to the Holidayとしての音源リリースやライブ、ツアーなど、これから始まる新たなコラボレーションから目が離せません。

今回オープンしたのは、Back to the Holidayのオフィシャルサイトおよびファンクラブです。当サイトでは、Back to the Holidayに関する最新情報やグッズ販売のほか、会員限定のチケット先行受付へのご参加や、ムービー、ギャラリーなどの特別なコンテンツをお楽しみいただけます。

また、2月中旬には6月27日（土）より開催される「竹渕慶 TOUR 2026 ～この歌をあなたに～ BAND」のファンクラブ先行チケットの販売も決定しています。

詳細は、下記URLよりご確認ください。

【サイト詳細】

■サイト名

Back to the Holiday Official Site

■URL

https://backtotheholiday.com

■会費

月額 660円（税込）

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。

■無料コンテンツ

・NEWS

・PROFILE

・STORE

■有料コンテンツ

・BLOG

・VIDEOS

・GALLERY

・Kei’s FC Archive

・TICKET ※FC会員先行

・BIRTHDAY MESSAGE

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

Bitfan：https://bitfan.id/

ファンクラブ機能：https://bitfan.id/service/fanclub

ストア機能：https://bitfan.id/service/store

チケット機能：https://bitfan.id/service/ticket

ライブ配信機能：https://bitfan.id/service/live

スクラッチ機能：https://bitfan.id/service/scratch

ビデオトーク機能：https://bitfan.id/service/video_talk