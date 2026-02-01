「Bitfan」にて、齊藤ジョニー・竹渕慶による新ユニット、Back to the Holidayのオフィシャルサイトおよびファンクラブをオープン！
クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年2月1日（日）にBack to the Holidayのオフィシャルサイトおよびファンクラブ（URL：https://backtotheholiday.com(https://backtotheholiday.com)）をオープンしました。
Back to the Holidayは、齊藤ジョニーと竹渕慶によるシンガーソングライターユニットです。
活動を共にしたGoose house時代から、それぞれのソロ活動や多彩なプロジェクトを経て、2026年より満を持して二人が新たな歩みを共にします。
Back to the Holidayとしての音源リリースやライブ、ツアーなど、これから始まる新たなコラボレーションから目が離せません。
今回オープンしたのは、Back to the Holidayのオフィシャルサイトおよびファンクラブです。当サイトでは、Back to the Holidayに関する最新情報やグッズ販売のほか、会員限定のチケット先行受付へのご参加や、ムービー、ギャラリーなどの特別なコンテンツをお楽しみいただけます。
また、2月中旬には6月27日（土）より開催される「竹渕慶 TOUR 2026 ～この歌をあなたに～ BAND」のファンクラブ先行チケットの販売も決定しています。
詳細は、下記URLよりご確認ください。
【サイト詳細】
■サイト名
Back to the Holiday Official Site
■URL
https://backtotheholiday.com
■会費
月額 660円（税込）
※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。
■無料コンテンツ
・NEWS
・PROFILE
・STORE
■有料コンテンツ
・BLOG
・VIDEOS
・GALLERY
・Kei’s FC Archive
・TICKET ※FC会員先行
・BIRTHDAY MESSAGE
【株式会社SKIYAKI 会社概要】
社名：株式会社SKIYAKI
所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F
代表者：代表取締役 小久保 知洋
資本金：31百万円
事業内容：プラットフォーム事業
URL：https://skiyaki.com/
SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。
【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】
「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。
