バドミントン Ｓ/Ｊリーグ 2025 TOP4 Tournament 出場チーム＆対戦カード決定のお知らせ
公益財団法人日本バドミントン協会（Badminton Association of Japan、「BAJ」）は、マイナビ PRESENTS バドミントン Ｓ/Ｊリーグ 2025 TOP4 Tournament（2026年2月28日、3月1日開催）に出場するチームおよび対戦カードが決定しましたので、お知らせいたします。
TOP4 Tournamentは、男女それぞれＳブロックおよびＪブロックの上位2チーム、計4チームが出場します。トーナメント方式で試合を行い、2025シーズンの王者を決定します。
▼バドミントンＳ/Ｊリーグ2025公式ホームページ
https://www.sj-league.jp/
＜マイナビ PRESENTS バドミントン Ｓ/Ｊリーグ 2025 TOP4 Tournament 対戦カード＞
【男子の部】
NTT東日本（Ｓブロック1位） VS トナミ運輸（Ｓブロック2位※）
BIPROGY（Ｊブロック1位） VS 日立情報通信ｴﾝｼ゛ﾆｱﾘﾝｸ゛（Ｊブロック2位※）
【女子の部】
岐阜Bluvic（Ｓブロック1位） VS BIPROGY（Ｊブロック2位※）
ヨネックス（Ｊブロック1位） VS NTT東日本（Ｓブロック2位※）
※ＳブロックおよびＪブロックの2位チームの対戦カードは、抽選により決定しました。
＜開催概要＞
■日程：
2026年2月28日（土）準決勝
【女子・準決勝】10:00～試合開始予定
【男子・準決勝】13:30～試合開始予定
2026年3月1日（日）決勝
【女子・決勝】 10:00～試合開始予定
【男子・決勝】 14:00～試合開始予定
■会場： 横浜BUNTAI（〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町2-7-1）
■大会方式 （男子・女子共通）
・団体戦（ダブルス×2、シングルス×1）
・2ポイント先取制 (例.シングルスで勝利 = 1ポイント獲得)
・試合順：ダブルス→シングルス→ダブルス
・オーダーはフリーとし、同一選手がシングルス・ダブルスを兼ねて出場できない。
・試合は、2ポイント先取で打ち切りとする。
■チケット情報
詳細はこちら：https://www.sj-league.jp/schedule_ticket/info/2025/yokohama_top4/ticket.html
▼2月28日（土）： 女子・準決勝、男子・準決勝
※ Ｓ/Ｊリーグ 2025残留決定戦は、2/28 TOP4 Tournament準決勝と同日、同会場にて開催します。チケットは共通でご利用いただけます。
▼3月1日（日）： 女子・決勝、男子・決勝