バドミントン Ｓ/Ｊリーグ 2025 TOP4 Tournament 出場チーム＆対戦カード決定のお知らせ

公益財団法人日本バドミントン協会

公益財団法人日本バドミントン協会（Badminton Association of Japan、「BAJ」）は、マイナビ PRESENTS バドミントン Ｓ/Ｊリーグ 2025 TOP4 Tournament（2026年2月28日、3月1日開催）に出場するチームおよび対戦カードが決定しましたので、お知らせいたします。

TOP4 Tournamentは、男女それぞれＳブロックおよびＪブロックの上位2チーム、計4チームが出場します。トーナメント方式で試合を行い、2025シーズンの王者を決定します。

▼バドミントンＳ/Ｊリーグ2025公式ホームページ

https://www.sj-league.jp/

＜マイナビ PRESENTS バドミントン Ｓ/Ｊリーグ 2025 TOP4 Tournament 対戦カード＞

【男子の部】

NTT東日本（Ｓブロック1位） VS トナミ運輸（Ｓブロック2位※）

BIPROGY（Ｊブロック1位） VS 日立情報通信ｴﾝｼ゛ﾆｱﾘﾝｸ゛（Ｊブロック2位※）

【女子の部】

岐阜Bluvic（Ｓブロック1位） VS BIPROGY（Ｊブロック2位※）

ヨネックス（Ｊブロック1位） VS NTT東日本（Ｓブロック2位※）

※ＳブロックおよびＪブロックの2位チームの対戦カードは、抽選により決定しました。

＜開催概要＞

■日程：

2026年2月28日（土）準決勝

【女子・準決勝】10:00～試合開始予定

【男子・準決勝】13:30～試合開始予定

2026年3月1日（日）決勝

【女子・決勝】 10:00～試合開始予定

【男子・決勝】 14:00～試合開始予定

■会場： 横浜BUNTAI（〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町2-7-1）

■大会方式 （男子・女子共通）

・団体戦（ダブルス×2、シングルス×1）

・2ポイント先取制 (例.シングルスで勝利 = 1ポイント獲得)

・試合順：ダブルス→シングルス→ダブルス

・オーダーはフリーとし、同一選手がシングルス・ダブルスを兼ねて出場できない。

・試合は、2ポイント先取で打ち切りとする。

■チケット情報

詳細はこちら：https://www.sj-league.jp/schedule_ticket/info/2025/yokohama_top4/ticket.html

▼2月28日（土）： 女子・準決勝、男子・準決勝

※ Ｓ/Ｊリーグ 2025残留決定戦は、2/28 TOP4 Tournament準決勝と同日、同会場にて開催します。チケットは共通でご利用いただけます。

▼3月1日（日）： 女子・決勝、男子・決勝