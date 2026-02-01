株式会社岡野運送とのエメラルドパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社岡野運送と、オフィシャルパートナー契約（エメラルドパートナー）を増額にて締結いたしましたのでお知らせいたします。

エメラルドパートナー契約内容

■内容

ゴール裏2列目看板への広告掲出

メインスタンドバナーへの広告掲出

■契約期間

2026年2月1日～2027年1月31日

株式会社岡野運送 代表取締役 岡野 貞幸 様 よりファン・サポーターの皆さまへ

この度、水戸ホーリーホック様とパートナーシップ契約を結ばせていただき、皆さまと共に応援できることを大変光栄に思います。

弊社は、スポーツ等を通じて、地域貢献をできればと以前から理念を持っており、この度、水戸ホーリーホック様のクラブ理念に共感し、パートナーシップ契約を締結することができ万感の思いでございます。 これからはサポーターの一員としてクラブのさらなる発展と地域社会の活性化に貢献できる様、ファン・サポーターの皆さまとともに応援させていただきます。クラブの益々のご発展と、選手の皆様の更なるご活躍を心より願っております。

法人概要

■法人名

株式会社岡野運送

■所在地

茨城県かすみがうら市上稲吉1838

■代表者

代表取締役 岡野 貞幸

■事業内容

・一般貨物運送事業

・特定旅客自動車運送事業

・倉庫業

■URL

https://www.okano-unsou.com/