支援総額1,000万円超のスーツケース「VELO」チームが再始動！“指プッシュ”で完成し、スマホサイズに畳める「ポンプ一体型ネックピロー」がクラウドファンディングにて先行販売開始！

北島国際貿易株式会社

北島国際貿易株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：藤原 拓雄）は、2026年1月9日（金）より、応援購入サービス「CAMPFIRE 」にて、内蔵ポンプを押すだけで膨らむ**「ポンプ一体型・超コンパクト収納ネックピロー」**の先行販売プロジェクトを開始いたしました。

詳細を見る :https://camp-fire.jp/projects/892267/preview

■ 開発の背景：スーツケース「VELO」の“その先”へ

私たち北島国際貿易のMOOBOT開発チームは、前回のプロジェクトであるスーツケース「VELO」において、多くのサポーター様からご支援をいただき、「荷物の移動」におけるストレスを解決することに挑戦しました。

しかし、最高の旅を実現するためには、荷物だけでなく**「移動中の人間自身の休息」**も不可欠です。

「最高のスーツケースには、最高の休息が必要だ」

そんな想いから、VELOの単なる付属品としてではなく、一つの独立したプロダクトとして本気で開発したのがこのネックピローです。 「機能性」「収納性」「デザイン」。スーツケース開発で培ったこだわりを一切妥協せず注ぎ込み、数多くの試作を経て完成しました。

■ 本製品の3つの特徴

1. 【衛生的＆スマート】指で押すだけ！口をつけずに30秒で完成 本体に内蔵された大きな「丸型ポンプ」を指でプッシュするだけで、みるみる空気が入ります。 口を一切つける必要がないため、非常に衛生的。空港のロビーや機内でも、人目を気にせずスマートに準備が整います。

2. 【驚きの収納力】空気を抜けば「スマホサイズ」に 使用後はバルブを開けるだけで一瞬で空気が抜けます。くるくると畳んで専用ポーチに入れれば、なんとスマートフォンのようなコンパクトサイズに。 VELOスーツケースの中に忍ばせても全く場所を取りません。

3. 【人間工学デザイン】「後頭部のコブ」が首をしっかり支える ただのU字型ではありません。首の後ろ部分に独自の「ダブルハンプ（コブ）形状」を採用。 この立体構造が頭の重さを分散させ、移動中の「首カックン（頭の前倒れ）」を防ぎます。 肌に触れる素材は、高級感のあるグレーの**「クリスタルベルベット（植毛加工）」**を使用し、さらさらと柔らかく、蒸れにくい快適な肌触りを実現しました。

■ 北島国際貿易株式会社について 私たちは、世界中の革新的なプロダクトを通じて、日本の皆様のライフスタイルをより豊かにすることを目指す貿易会社です。 前作のスーツケース「VELO」に続き、今回のネックピローでも、皆様の旅を快適にするお手伝いができることを願っております。



■ 会社概要

・会社名： 北島国際貿易株式会社

・代表者： 代表取締役 藤原 拓雄

・所在地： 東京都豊島区巣鴨一丁目27番5号 KMビル3F

・事業内容： 海外製品の輸入販売、自社商品の開発、クラウドファンディング事業、EC事業

・公式Instagram： https://www.instagram.com/velojapan_official/

【本件に関するお問い合わせ先】

北島国際貿易株式会社 広報担当 Email： info@veloluggage.jp