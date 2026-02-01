なぜ今、童話が“子どもにも大人にも”思考の扉をひらくのか─ 世代を超えて読まれる〈現代版イソップ童話〉25巻の試み

株式会社リリパット

近年、絵本や童話が再評価されている背景には、「短い物語の中で、自分の経験や感情を重ねながら考えられる」という特性がある。

〈現代版イソップ童話〉は、従来の教訓型童話とは異なり、明確な答えを提示しない構成を採用している。読者は登場人物の選択や出来事を通して、自分なりの解釈を育てていく。

子どもは感性で、大人は人生経験を重ねながら読むことで、同じ物語から異なる気づきを得られる点も特徴だ。説教ではなく問いを残す構成が特徴で、世代を越えて読まれている。

現在までに25巻を刊行し、日本神話を現代的に再解釈したシリーズに加え、英語版も同時展開することで、日本発の物語を世界に向けて発信している。

2月は、新刊の案内とともに、本シリーズの思想や背景を段階的に紹介し、物語が持つ「考える力」を多角的に伝えていく。

📚 書誌情報

シリーズ名：現代版イソップ童話

著者：ひらかわゆうき（Yuki Hirakawa）

刊行形態：電子書籍（Amazon Kindle）

既刊：Vol.1～25 発売中

ジャンル：寓話／思考・教育／世代を越えて読まれる物語

👤 プロフィール

ひらかわゆうき

幼児教育・英語教育に長年携わる教育者・作家。保育現場での実体験をもとに、子どもにも大人にも「考える余白」を届ける物語作品を多数発表。〈現代版イソップ童話〉は日本語・英語で継続刊行中。

＜新刊紹介＞