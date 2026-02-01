Epics DAO、Solana NFT カードゲーム「Buidlers Guild」において無属性カードデザインを公開

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）が運営する Epics DAO は、Solana 上で展開する NFT カードゲーム「Buidlers Guild」において、無属性カードのデザインを公開しました。

今回公開されたのは、無属性に属する魔法カード、装備・魔法具カード、モンスターカードのデザインです。公開されたカードはすべて、Buidlers Guild NFTカードリストページに反映されています。

無属性カードデザイン公開について

無属性カードは、Buidlers Guild における属性設計の中で、いずれの属性的優位や相性関係にも属さず、構造の前提条件や基盤として機能する属性として位置づけられています。

今回の公開により、無属性に属するカード群の構成と役割を俯瞰できる状態となりました。

カード個別の性能や効果、構成については、カードリストページ上で一覧および詳細表示として確認できます。本発表では、カード内容そのものではなく、プロジェクト全体の構造と設計思想に焦点を当てています。

Buidlers Guild NFTカードリスト公式ページ: https://epics.dev/ja/nft-card-list/

公開された無属性カードデザイン

Epics DAO が向き合う構造的課題

Epics DAO は、オープンソースソフトウェアが社会や技術の基盤として不可欠な存在である一方で、その維持と継続が構造的に不安定であるという現実に向き合っています。

この不安定さは、価値の低さや意義の不足によって生じているものではありません。実際には多くの仕事が行われ、重要な貢献が積み重ねられているにもかかわらず、それらが可視化されにくく、評価や関与が断続的になってしまう構造が存在しています。

関与が継続されなければ、技術的負債や保守負荷は蓄積しやすくなり、結果として基盤そのものの持続性が損なわれます。Epics DAO は、この循環そのものを構造として捉え直すことを出発点としています。

Buidlers Guild における設計思想

Buidlers Guild は、こうした構造的課題に対する一つの実装として設計されています。

対戦型カードゲームでは、魔法、装備・ツール、モンスターといった異なる種類のカードを組み合わせることで、はじめてデッキとしての機能が成立します。いずれか一種類だけが優れていても成立せず、それぞれが異なる役割を担い、相互に干渉・補完し合うことで戦略が構築されます。

無属性カードは、この中で特定の属性関係に左右されず、デッキ全体の土台や前提条件として機能する役割を担います。

属性相性による有利不利ではなく、構造の安定性や再現性、構成上の基礎条件を提供することで、他属性カードの振る舞いそのものを成立させる位置づけにあります。

Buidlers Guild における Dev、Degen、Investor という三つのジョブは、このカード構造と意図的に重ねて設計されています。

それぞれの仕事は性質も動機も異なりますが、どれか一つが欠けても全体は成立しません。

カードは、報酬や投機のために付与されるものではなく、役割同士がどのように組み合わさり、どの条件下で全体が成立するのかを示す構造要素です。魔法、装備・ツール、モンスターが組み合わさってはじめてデッキが成立するように、Dev、Degen、Investor もまた、それぞれ単独では完結しません。

カードが存在することで、それぞれの仕事がどこに作用し、何を支え、どの構造の上で意味を持つのかが、説明ではなく構造として可視化されます。Buidlers Guild は、この関係性が最初から前提として成り立つ構造を目指して設計されています。

Epics DAO 公式サイト: https://epics.dev/ja

Magic Eden におけるカードパック（Buidlers Guild Alpha）

Buidlers Guild Alpha のカードパックは、Solana NFT として Magic Eden を含むマーケットプレイス上で取引されています。

- The First Dev（Dev パック）: https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-dev- The First Investor（Investor パック）: https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-investor- The First Degen（Degen パック）: https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-degen