『ロードモバイル』×『tokidoki』コラボ第2弾開幕！シモーネ・レグノ描き下ろし限定キャラ3体登場、豪華報酬イベント実施！

IGG

世界同時対戦RPG『ロードモバイル』を運営するIGG Inc.は、世界的ライフスタイルブランド『tokidoki』とのコラボ第2弾を、2026年2月1日（日）14:00より開催することをお知らせいたします。

本コラボでは、tokidokiの共同創設者であるシモーネ・レグノ氏が、本イベントのために愛らしく個性豊かな3体のオリジナルキャラクターを書き下ろしました。 第1弾で好評を博した独自の世界観がさらにパワーアップし、再びロードモバイルの世界へやってきます。

■ロードモバイル × tokidoki コラボ第2弾 概要

開催期間：2026年2月1日(日) 14:00 ～ 3月1日(日) 13:59

特設内容：期間限定イベントへの参加で、コラボ限定報酬を獲得可能

■限定コラボ報酬ラインナップ

期間中、ゲーム内のコラボイベントに参加することで、以下の超キュートな限定アイテムを入手できます。

お城外装：「サー・パラディーノ」

ロードスキン：「ダイアナ」

部隊スキン：「レインボー・リリー」

その他：領地装飾、限定アイコン、エモーティコンなど

■シモーネ・レグノ氏による独創的なデザイン

イタリア出身のアーティスト、シモーネ・レグノ氏の手掛ける『tokidoki』は、日本の文化にインスパイアされたポップで芸術的なスタイルが特徴です。 今回のコラボ第2弾では、戦略性の高い『ロードモバイル』の戦場を、tokidokiならではの鮮やかな色彩で彩ります。

■『ロードモバイル』概要

タイトル：ロードモバイル (Lords Mobile)

ジャンル：世界同時対戦RPG

価格：基本無料(アイテム課金あり)

ダウンロードはこちら：https://g.igg.com/f6Wcjp

■IGGについて

IGGは、2006年に設立されたモバイルオンラインゲームの開発・パブリッシングのグローバル企業。シンガポール本社のほか、現在はアメリカ、中国、カナダ、日本、韓国、タイ、フィリピン、インドネシア、ブラジル、トルコ、イタリア、スペインに支社を置き、香港証券取引所に上場（HongKong Stock：0799）。モバイルゲーム、ブラウザゲーム、クライアントベースのオンラインゲームを、23種類の言語で世界200ヶ国以上のプレイヤーに提供。「ロードモバイル」「ドゥームズデイ：ラストサバイバー」「ヴァイキングライズ」「タイムプリンセス」「ミシックヒーローズ」「モバイル・ロワイヤル」「Castle Clash」などが人気タイトル。