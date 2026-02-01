【FC大阪】テーピングブランド「PLEADY」 オフィシャルサプライヤー契約締結のお知らせ

この度、FC大阪ではオフィシャルサプライヤーとして、テーピングブランド「PLEADY（プレディ）」を展開されている株式会社スリーエス様とパートナー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。


つきましては、FC大阪 オフィシャルウェブサイトに株式会社スリーエス様が展開するテーピングブランド「PLEADY（プレディ）」のブランドロゴバナーが掲載されます。



またオフィシャルサプライヤー契約の締結に伴い、株式会社スリーエス様が展開するテーピングブランド「PLEADY（プレディ）」の製品をトップチームにご提供いただくこととなりましたので、あわせてお知らせいたします。




【会社概要】


法人名：


株式会社スリーエス



所在地：


〒106-0032東京都港区六本木5丁目18番18号 プレシャス六本木ビル３階



代表者：


代表取締役会長　田中 拓
代表取締役社長　吉田 守孝



事業内容：


テーピング等の製造・販売、セミナー等の運営



URL：


https://www.pleady-taping.com/



大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。