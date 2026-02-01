【FC大阪】テーピングブランド「PLEADY」 オフィシャルサプライヤー契約締結のお知らせ
株式会社F.C.大阪
代表取締役会長 田中 拓
株式会社F.C.大阪
この度、FC大阪ではオフィシャルサプライヤーとして、テーピングブランド「PLEADY（プレディ）」を展開されている株式会社スリーエス様とパートナー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。
つきましては、FC大阪 オフィシャルウェブサイトに株式会社スリーエス様が展開するテーピングブランド「PLEADY（プレディ）」のブランドロゴバナーが掲載されます。
またオフィシャルサプライヤー契約の締結に伴い、株式会社スリーエス様が展開するテーピングブランド「PLEADY（プレディ）」の製品をトップチームにご提供いただくこととなりましたので、あわせてお知らせいたします。
【会社概要】
法人名：
株式会社スリーエス
所在地：
〒106-0032東京都港区六本木5丁目18番18号 プレシャス六本木ビル３階
代表者：
代表取締役会長 田中 拓
代表取締役社長 吉田 守孝
事業内容：
テーピング等の製造・販売、セミナー等の運営
URL：
https://www.pleady-taping.com/
株式会社F.C.大阪
大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。