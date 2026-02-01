【FC大阪】テーピングブランド「PLEADY」 オフィシャルサプライヤー契約締結のお知らせ

株式会社F.C.大阪

この度、FC大阪ではオフィシャルサプライヤーとして、テーピングブランド「PLEADY（プレディ）」を展開されている株式会社スリーエス様とパートナー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

つきましては、FC大阪 オフィシャルウェブサイトに株式会社スリーエス様が展開するテーピングブランド「PLEADY（プレディ）」のブランドロゴバナーが掲載されます。

またオフィシャルサプライヤー契約の締結に伴い、株式会社スリーエス様が展開するテーピングブランド「PLEADY（プレディ）」の製品をトップチームにご提供いただくこととなりましたので、あわせてお知らせいたします。

【会社概要】

法人名：

株式会社スリーエス

所在地：

〒106-0032東京都港区六本木5丁目18番18号 プレシャス六本木ビル３階

代表者：

代表取締役会長 田中 拓

代表取締役社長 吉田 守孝

事業内容：

テーピング等の製造・販売、セミナー等の運営

URL：

https://www.pleady-taping.com/

株式会社F.C.大阪

大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。