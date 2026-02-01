【期間中何度でもOK】 来店不要でダイエットの悩みを解決！オンラインパーソナルダイエット相談が半額／表参道・原宿ダイエット専門パーソナルトレーニングジム808TOKYO

H1GLOBAL株式会社

明治神宮前駅から徒歩１分(７番出口)、原宿駅から徒歩７分。芸能人も通うハワイをイメージした完全予約制のダイエット専門パーソナルトレーニングジム”808TOKYO”が、来店せずにあなたのダイエットの悩みにアプローチできる【オンラインパーソナルダイエット相談半額キャンペーン】を開始しました。

新年の目標の１つとして年明けからダイエットを始めた方も少なくないと思います。そんな方々はそろそろ自分のダイエット法に疑問や悩みを持たれる頃ではないでしょうか。頑張っているのに全然体重が落ちない・痩せてはきたけど元気が出ない・ダイエットのモチベーションが上がらず続かない・誰かに相談したいけどパーソナルトレーニングに通うにはハードルが高い…そんなお悩みを持たれている方は、是非一度808TOKYOのオンラインパーソナルダイエット相談をご利用下さい。

担当は、元新体操五輪選手であり、当ジム代表 稲田亜矢子。ダイエット専門パーソナルトレーナーならではの知識と経験を活かし、あなたのダイエットのお悩みが解決するようしっかりとサポートいたします。

都度払い＋期間中何度でもキャンペーン価格でご利用頂けますので、是非お気軽にご利用下さい。（※こちらのプランは非会員さまもご利用可能です。）

新年早々理想の体型を手に入れ、自信に満ちた2026年を過ごしましょう。

皆さまのご予約をお待ちしております。

オンラインパーソナルダイエット相談ご予約 :https://studio808-tokyo.com/online_training/index.html808TOKYOホームページ :https://studio808-tokyo.com/

【 オンラインパーソナルダイエット相談 半額キャンペーン 詳細 】

●入会金…なし

●キャンペーン料金…2,750円／回(税込)（初回5,500円▪️都度払い6,600円 → 初回料金の半額)

※月２回コース・月4回コースはキャンペーン対象外です。

●相談時間…全コース４５分

●担当…稲田亜矢子

●使用ツール…ZOOM Cloud Meeting

(事前にZOOM Cloud Meetingをダウンロードお願いいたします。）

●内容…

▪お客様よりダイエットのお悩み(食事・運動・生活)を伺い、お一人お一人の生活習慣や現状に合わせたアドバイスやダイエット指導をさせて頂きます。

▪トレーニング指導ではありませんが、必要によってはフォームの確認や運動内容のアドバイスをさせて頂きます。

●お支払方法…クレジットカード決済又は振込み（事前払い）

●ご予約方法…808TOKYOホームページご予約フォームよりお願いします。

オンラインパーソナルダイエット相談ご予約 :https://studio808-tokyo.com/online_training/index.html808TOKOYホームページ :https://studio808-tokyo.com/

【 ダイエット専門パーソナルトレーニングジム ＜ 808TOKYO ＞】

"みんなを笑顔に" をモットーに 理想を叶えるパーソナルトレーニングジム !!

ハワイをイメージした非日常の空間で"自分史上最高"のカラダを手に入れる完全予約制パーソナルジム 【 808TOKYO 】トレーナは全員女性です。

◆特徴

■個別プログラム…丁寧なカウンセリングで個別プログラムを作成。完全プライベート空間で自分のペースでトレーニングを行えます。

■NOリバウンド…全コース食事指導付きの為、３食食べながら健康的に身体を変化させリバウンドをしない食事法を伝授します。

■手ぶらでジム…ウェア・シューズ・タオル・水・プロテインなど全て無料貸出し＆無料提供。

■ホスピタリティ…女性トレーナーならではのきめ細やかな目線であなたのお悩みにしっかり寄り添い、目標に向けて全力でサポートいたします。

◆トレーナー

808TOKYO 代表 - 稲田 亜矢子 -

2000年シドニーオリンピック新体操団体総合5位

マッスルミュージカルに出演 ※東京.ラスベガス

【資格】

NESTA PFT認定・JOPH肥満予防健康管理士

JOPHダイエットアドバイザー



現役時代に無知で無茶なダイエットを繰り返し痩せにくい体質に変わってしまった自身の経験を活かし、正しい知識で身体を変え、維持し続けられる健康的な身体づくりを目標に指導しております。ダイエット成功は勿論、お客様にハワイへ行った時のような温かさや癒し、そして帰ったらまた頑張ろうと思える活力を与えられる存在、まさに東京のハワイでありたいと思い日々取り組んでおります。ダイエット指導を通し、皆さまの人生に笑顔が増える事が私たちの願いです。

オンラインパーソナルダイエット相談 :https://studio808-tokyo.com/online_training/index.html808TOKYOホームページ :https://studio808-tokyo.com/

◆アクセス住所

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁28-5 宮崎ビルB-205

(明治道路沿いTEDDY’S BIGGER BURGERSの奥の建物２階となります。）

原宿駅(東口)：徒歩７分

明治神宮前駅（７番出口)：徒歩１分

※近隣にコインパーキング多数あり

◆本件に関するお問合せ

担当：庄子

Tel：03-6419-7755

Mail：info@h1-global.com

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔（きざき しょう）

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９- 901

TEL：03-6419-7755