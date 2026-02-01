婚活総合カンパニーTMSグループ、写真スタジオ事業「Pix-do!」の運営を継承

株式会社TMSホールディングス

株式会社TMSホールディングスの子会社である株式会社フリジェリオ（本社：大阪市中央区、代表取締役：吉末 育宏）は、写真スタジオ事業「Pix-do!（ピックスドゥ）」の運営を、2026年2月1日付で継承したことをお知らせいたします。

■ 背景と目的

TMSグループは、出会いから成婚、その先の結婚生活を含むライフステージまでを一貫して支援する婚活総合カンパニーとして事業を展開してまいりました。

近年、婚活において「プロフィール写真」が出会いの質を大きく左右する重要な要素となっており、第一印象づくりは婚活成功の鍵の一つとされています。

こうした背景を踏まえ、人物撮影に定評のある写真スタジオ「Pix-do!」の事業を継承することで、婚活・ブライダル領域における顧客体験をさらに拡張するとともに、結婚後の生活における人生の節目にも寄り添える体制を構築することを目的としています。

■「Pix-do!」について

「Pix-do!」は、人物撮影を中心に、婚活用プロフィール写真やビジネスプロフィールなどを手がける写真スタジオです。

自然体でありながら、その人らしさや魅力が伝わる一枚を追求した撮影スタイルが特徴で、撮影を通じて「前向きな気持ちになれた」「次の一歩を踏み出せた」といった声も多く寄せられています。

今後は、TMSグループの婚活・ブライダル分野で培った知見と「Pix-do!」の撮影ノウハウを掛け合わせ、婚活中だけでなく、その後の人生においても価値を感じていただけるサービス提供を目指してまいります。

■ 会社概要

■ 今後の展望

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10090/table/304_1_5edd8d53008ecaa98902583c1eb12102.jpg?v=202602010351 ]

本事業を通じて、婚活・ブライダル領域における「第一印象づくり」までを含めた一貫したサポート体制を強化するとともに、成婚後の結婚生活における人生の節目にも寄り添うサービス展開を視野に入れてまいります。

具体的には、成婚記念やブライダル前撮りをはじめ、家族の節目となる記念撮影など、人生の大切な瞬間を写真として残す体験を提供することで、出会いから成婚、そしてその先のライフステージまでを一貫して支援してまいります。

TMSグループは今後も、お客様一人ひとりの人生に寄り添い続けるパートナーとして、顧客体験価値のさらなる向上に取り組んでまいります。