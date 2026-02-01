【滋賀・守山】近江牛一頭買いの真骨頂。「プロにおまかせ盛り合わせ」が2026年新グランドメニューの主役に。守山店限定「近江牛もつ鍋」と共に、生産者直送の鮮度を味わう新体験を提供開始。

株式会社総合近江牛商社

滋賀県内で「近江牛」の魅力を発信し続ける株式会社総合近江牛商社は、運営する「近江焼肉ホルモンすだく 守山駅前店」にて、2026年の新グランドメニューの提供を開始いたしました。 今回のリニューアルの目玉は、近江牛一頭買いの強みを最大限に活かした**「プロにおまかせ盛り合わせ」**。その日入荷したばかりの圧倒的鮮度のお肉や希少部位を、職人が厳選して盛り合わせます。その他、守山店限定の「近江牛もつ鍋」や「タンとろろユッケ」など、鮮度とコストパフォーマンスを追求したラインナップで、滋賀の焼肉シーンを盛り上げます。

詳細を見る :https://tabelog.com/shiga/A2502/A250203/25009529/

【圧倒的鮮度】迷ったらこれ！「プロにおまかせ盛り合わせ」

「何を食べればいいか分からない」というお客様の声に応え、その日一番状態の良いお肉を職人が厳選する盛り合わせが登場。 近江牛を一頭買いしている自社工場から直送されるため、日によっては他店ではお目にかかれない「希少部位」が入ることも。赤身と霜降りのバランスが絶妙な、すだくの全てが詰まった一皿です。

【写真映え】紅白のコントラスト「近江牛タンとろろユッケ」

お皿一面に広がった真っ白な「とろろ」の上に、鮮やかなピンク色の「近江牛タン」と「卵黄」をトッピング。 とろろの粘りとタンのコリコリ食感が融合した新感覚メニューです。一頭買いだからこそ提供できる希少部位を、見た目も美しい一皿に仕上げました。

３. 【限定映え】自分だけの小鍋「近江牛もつ鍋（守山店限定）」

守山店だけでしか味わえない限定メニュー。最近のトレンドである「個食（一人鍋）」スタイルを採用しました。 グツグツと煮立つ鍋を独り占めできる贅沢感は、SNSでも注目を集めること間違いなし。プリプリのホルモンとニラの山盛りビジュアルが食欲を刺激します。

【商品概要】

プロにおまかせ盛り合わせ

価格：2人前（10枚）3,999円（税込4,399円）

※3人前、4人前もご用意しております。

特徴：当日入荷の鮮度抜群なお肉や希少部位を、バランスよく盛り合わせた決定版メニュー。

近江牛タンとろろユッケ

価格：1,799円（税込1,979円）

【守山店限定】近江牛もつ鍋

価格：999円（税込1,099円）