「“登録者280万人超え”の超人気ショートアニメがカムバック!!『混血のカレコレ』声優オーディション第2弾」開催決定！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、株式会社Plottが運営・制作をする大人気YouTubeショートアニメ『混血のカレコレ』の特別回に声優として出演するライバーを決定するオーディションイベント「“登録者280万人超え”の超人気ショートアニメがカムバック!! 『混血のカレコレ』声優オーディション第2弾」を、2026年2月1日（日）より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、すでにライブ配信を行っているライバー（ライブ配信者）や、まだライブ配信を行ったことがない方に対して、ライブ配信を楽しんでいただきたいという思いのもと日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催しています。

今回、イベントを通して声優を目指しているライバーの夢を実現するきっかけにしていただきたいという思いのもと、2023年に実施した「超人気ショートアニメ『混血のカレコレ』声優オーディション」が大変好評だったため、第2弾のオーディションイベントとして開催することが決定いたしました。

「“登録者280万人超え”の超人気ショートアニメがカムバック!! 『混血のカレコレ』声優オーディション第2弾」は、「17LIVE」で活躍中のイチナナライバーであれば、Vライバー（バーチャルの姿で配信するライバー）や着ぐるみなどで活動中の顔出しをしていない方も参加が可能なアプリ内イベントとなっています。イベントで上位に入賞し、オーディションで選出された計4名のライバーは、『混血のカレコレ』の特別回に声優として出演することができます。さらに、選出されたライバーを対象に、出演時に使用するご自身のオリジナルイラストも制作します。また、4名の声優出演者のうち、1名以上はVライバーから選出される予定です。

パワーアップして帰ってきた大人気ショートアニメに、ご自身のオリジナルイラストで声優として出演できるイチナナライバーを決定する本オーディションイベントに、ぜひご注目ください。

本イベントの概要は、以下の通りです。

■開催期間

2026年2月1日（日）～2月16日（月）

■参加条件

・ 17LIVEアカウント（認証ライバー）をお持ちの方

※Vライバーやキャラクター・着ぐるみなど、顔を出していない方も対象となります

■プライズ（賞品）

・メインゲストキャラクター声優出演権（2名）

・サブゲストキャラクター声優出演権（2名）

・出演時に使用するご自身のイラストを制作

※開催期間やイベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

※その他プライズやイベントに関する詳細は、「17LIVE」アプリ内イベントページをご覧ください。

『混血のカレコレ』について

『混血のカレコレ』は、地球ごと異世界転生した世界・異宙を舞台に、「カレコレ屋」を営む3人の物語。友情と成長、そして強大な敵とのバトルを描いたストーリー編も好評を博しています。現在、YouTubeチャンネル登録者数は283万人（2026年1月時点）を突破。楽曲・コミカライズなど、YouTube外への展開も加速中です。

YouTube：https://www.youtube.com/@karekoreya

X：https://x.com/karekoreya

公式HP：https://karekore.net/

(C)︎Plott Inc. 2026

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw