登録第３８９８号　平田忠則選手の２４場制覇を表彰

一般財団法人BOATRACE振興会

ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会（東京都港区六本木）は、去る１月１４日に２４場制覇を達成した登録第３８９８号平田忠則選手（福岡県出身・福岡支部）の栄誉を称えるため、２月１日にボートレース唐津にて表彰を行いました。

表彰では、ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会香川洋一常務理事より、同会会長賞として、金貨１オンスが埋め込まれた表彰盾が贈呈されました。

平田選手は、ボートレース戸田で行われた「ＷＩＮＷＩＮパーク戸田９周年記念・東京スポーツ杯」〔１月１１日（日）～１月１４日（水）〕において優勝し、史上３９人目（振興会表彰の対象としては史上３２人目）の２４場制覇を達成しました。

表彰を受けた平田選手

【平田選手 コメント】

（２４場制覇を達成できて）本当に嬉しいです。戸田は苦手意識があって達成するのがとても難しかった。

最近は今までにないチャレンジができていて、レースに行くのが楽しい。もっとチャレンジして、SGの舞台に戻り、チャンスを掴みたい。

今後も新たな平田忠則をお見せできるように頑張るので、応援よろしくお願いします。

■ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会２４場制覇表彰概要

全国にある２４か所のボートレース場で優勝したボートレーサーに対し、その栄誉を称えるため、ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会会長賞として金貨1オンスが埋め込まれた表彰盾を贈呈する。

レースのグレードは関係ないが、対象者は現役ボートレーサーのみとする。

金貨1オンスが埋め込まれた表彰盾

◆詳細についてはメダルアワードサイトをご確認ください。

https://www.boatrace.jp/extent/common/awards/conquered24/