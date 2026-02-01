【コンフォートイン21ホテル】EV充電器を設置

株式会社グリーンズ

グローバルブランド「コンフォートホテル」を中心に、60年以上のホテル運営実績を有する株式会社グリーンズ（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：村木雄哉、証券コード：6547）は、運営する全国の「コンフォートイン」ブランド21ホテルにおいて、EV充電器（6kW普通充電器）を設置しました。電気自動車でお越しのお客様に、より快適な宿泊体験を提供いたします。

コンフォートインブランド21ホテルは、ロードサイド型ホテルとして大型バスも駐車可能な広い無料駐車場を完備しています。今回、その一部をEV充電スペースに転換し、Terra Charge株式会社製のEV充電器（6kW普通充電器）を導入しました。各ホテル4基ずつ、合計84基を設置しており、電気自動車をご利用のお客様に、より便利で快適な滞在環境を提供いたします。

環境省は「2050年カーボンニュートラル」の実現を目指し、ゼロカーボンシティの推進や再生可能エネルギーの主力電源化等、脱炭素社会の構築に向けた取り組みを進めています。当社においても、2030年までに温室効果ガス排出量を2013年度比46％削減することを目標に、サステナビリティ活動を積極的に推進しています。今回の取り組みは、地域の課題解決にも寄与するものであり、当社のサステナビリティ推進活動である「コミュニティ支援」に基づく地域活性化施策の一環として位置づけています。

当社は、ホテルという“まちの交流拠点”を起点に地域の魅力を発信し、環境に配慮した持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■設置店舗一覧

コンフォートイン一関インター

コンフォートイン新潟中央インター

コンフォートイン福島西インター

コンフォートイン宇都宮鹿沼

コンフォートイン佐野藤岡インター

コンフォートイン土浦阿見

コンフォートイン千葉浜野R16

コンフォートイン甲府石和

コンフォートイン諏訪インター

コンフォートイン塩尻北インター

コンフォートイン軽井沢

コンフォートイン豊川インター

コンフォートイン姫路夢前橋

コンフォートイン福井

コンフォートイン倉敷水島

コンフォートイン善通寺インター

コンフォートイン宗像

コンフォートイン鳥栖

コンフォートイン長崎空港

コンフォートイン熊本御幸笛田

コンフォートイン鹿児島谷山

■Terra Charge 株式会社について

「すべての人とEVにエネルギーを」をミッションに、EV充電インフラ構築を推進しています。

EV充電アプリ「テラチャージ」により、快適な充電サービスを提供しています。

会社名：Terra Charge 株式会社

本社所在地：東京都港区高輪2-17-11 オーク高輪ビル5F

代表者：代表取締役社長 徳重徹

設立：2010年4月1日

URL：https://terra-charge.co.jp/

■コンフォートインブランドについて

「コンフォートイン」は、全国に33ホテルを展開するブランドで、ビジネスや旅行など多彩なニーズに応える利便性と機能性を兼ね備えています。全室禁煙やFree Wi-Fi、ウェルカムドリンクサービス、快適な睡眠を追求した寝具など、安心して快適にお過ごしいただける環境を提供しています。

コンフォートイン公式サイトURL：https://www.choice-hotels.jp/inn/

■株式会社グリーンズについて

株式会社グリーンズは、46ヵ国以上7,500軒以上のホテルチェーンのグローバルブランドを擁する「チョイスブランド（コンフォートホテルなど）」と、60年以上のホテル運営の実績をもつ「オリジナルブランド」とのシナジーで、中間料金帯のグローバルブランドのホテルチェーンで唯一全国展開に成功しています。

「TRY！NEXT JOURNEY ～新たな旅に踏み出そう～」を経営ビジョンに掲げています。

グリーンズグループの2030年CSR宣言

～「環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業」を目指します～

「地域社会への奉仕と貢献」を企業目的の1つとし、地域に密着した社会貢献活動や事業を通じての環境活動などを行っています。企業の社会的責任を果たし、半世紀以上にわたり培った地域における信頼をさらに盤石なものとすべく今後も真摯にサステナビリティ推進活動に取り組んでまいります。グリーンズグループのマテリアリティ（重点課題）の実現を通して、SDGs（持続可能な開発目標）の実現にも寄与してまいります。

URL：https://kk-greens.jp/

事業内容：ホテル・レストランの経営、その他付帯する業務