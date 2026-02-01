『うたわれるもの ロストフラグ』イベント「蒼烈の傷那」をフルボイス化して復刻開催！期間限定キャラクター「ノスリ[闘心注入]（CV:山本希望）」や描き下ろしの灯幻鏡が登場！

株式会社アクアプラス

株式会社アクアプラス（以下アクアプラス）は、2026年2月1日（日）よりスマートフォン用RPG『うたわれるもの ロストフラグ』において、昨年配信し好評を博したイベント「蒼烈の傷那」をフルボイス化して復刻開催することをお知らせいたします。

「うたわれるもの」シリーズは、全世界で累計販売数120万本を突破するアクアプラスの代表的なタイトルの一つで、和風テイストな独特の世界観や個性豊かなキャラクターたちによる壮大なストーリーが展開する作品です。

このたび『うたわれるもの ロストフラグ』では、2026年2月1日（日）より昨年配信し好評を博したイベント「蒼烈の傷那」をフルボイス化して復刻開催いたします。また、同時開催するガチャ「【蒼烈の傷那】＆【イベント遺跡】特効！英傑 縁結び」では、本イベントで活躍する期間限定キャラクター「ノスリ[闘心注入](CV：山本希望）」や描き下ろしの灯幻鏡が登場いたします。

さらに、豪華声優陣の「直筆サイン入り色紙」が当たる「フォロー&リポスト バレンタイン2026プレゼントキャンペーン」を開催いたします。

ぜひこの機会に、スマートフォン用RPG『うたわれるもの ロストフラグ』をお楽しみください。

■トピックス

●イベント「蒼烈の傷那」をフルボイス化して復刻開催！

2025年2月に開催し、好評を博したイベント「蒼烈の傷那」をフルボイス化して復刻開催いたします。

特効効果を持ったキャラクターや灯幻鏡を編成すると獲得できるイベントポイントがアップします。

【復刻イベント「蒼烈の傷那」】

▼開催期間

2026年2月1日（日）14:00 ～ 2026年2月28日（土）13:59まで

【イベントポイント交換所】

集めたイベントポイントを消費することで、アイテムと交換することができます。

▼交換期間

2026年2月1日（日）14:00 ～ 2026年3月1日（日）13:59まで

【イベントスタートログインボーナス】

イベント期間中は、イベントスタートログインボーナスが獲得できます。

※本ログインボーナスは最大1日間のみ受け取り可能です。

▼開催期間

2026年2月1日（日）14:00 ～ 2026年2月28日（土）13:59まで

▼ログインボーナス内容

1日目…宝珠×1000

【イベント特別ログインボーナス】

期間中は「イベント特別ログインボーナス」を獲得できます。7日目の報酬を獲得すると翌日は1日目の報酬から再スタートします。

▼開催期間

2026年2月1日（日）14:00 ～ 2026年2月28日（土）13:59まで

▼ログインボーナス内容

1日目：活力の封殻×1

2日目：スキップチケット×25

3日目：代価の封殻×2

4日目：宝珠×100

5日目：兵法指南書：極伝×2

6日目：活力丹：大×1

7日目：2月・英傑結糸(1回)×1

●ガチャ「【蒼烈の傷那】＆【イベント遺跡】特効！英傑 縁結び」開催！

今回のイベント「蒼烈の傷那」およびイベント遺跡「【蒼烈の傷那】の遺跡」で特効効果を発揮する期間限定キャラクター「ノスリ[闘心注入]」や、新しい灯幻鏡「防人の覚悟」等が登場いたします。さらにピックアップ対象であるキャラクター・灯幻鏡は出現率がアップします。

▼開催期間

2026年2月1日（日）14:00 ～ 2026年2月17日（火）13:59まで

※今月の英傑縁結びでは、「ノスリ[闘心注入]」のほかに、新たなキャラクターが１人登場予定となり、それぞれ単体ピックアップで登場する英傑縁結びを２回、２人同時にピックアップで登場する英傑縁結びを1回の、合計３回実施される予定です。

※期間限定キャラクター「ノスリ[闘心注入]（CV：山本希望）※期間限定灯幻鏡「防人の覚悟」 イラスト：岡崎武士※灯幻鏡「風味絶佳」 イラスト：Tam-U

●イベント遺跡「[蒼烈の傷那]の遺跡」が追加！

2026年2月1日（日）よりイベント遺跡「[蒼烈の傷那]の遺跡」を追加いたします。

本遺跡はイベント「蒼烈の傷那」に紐づいた特別な遺跡となります。

また、2026年2月5日（木）14:00より遺跡レベル（深層）1～50の追加を予定しております。

▼開催期間

2026年2月1日（日）14:00 ～ 2026年2月28日（土）13:59まで

●「限定福袋」追加！

当月に開催されるガチャ「【蒼烈の傷那】＆【イベント遺跡】特効！英傑 縁結び」で使用できる「【御朱印付き】2月・英傑結糸(10回)」を1個と、キャラクターの強化に必要なアイテムがまとめて手に入るお得なセットです。

※「有償宝珠」限定となります。

▼販売期間

2026年2月1日（日）14:00 ～ 2026年2月28日（土）13:59まで

▼セット内容

【御朱印付き】2月・英傑結糸(10回)×1

契約の代価：心×1

契約の代価：天×1

契約の代価：地×1

▼価格

有償宝珠×3000

●『うたわれるもの ロストフラグ』フォロー＆リポスト バレンタイン2026プレゼントキャンペーン開催！

『うたわれるもの ロストフラグ』公式X（旧Twitter）では、復刻イベント「蒼烈の傷那」の開催を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを開催することが決定いたしました。今回の賞品は豪華声優陣7名の「直筆サイン色紙」となります。

▼応募方法

『うたわれるもの ロストフラグ』公式X（@Utaware_LF）をフォローして、キャンペーンポストをリポストしてください。

合計7名様に、下記の豪華賞品をプレゼントいたします。

▼プレゼント内容

ベナウィ役 浪川大輔さんサイン色紙…1名様

クロウ役 小山剛志さんサイン色紙…1名様

オプィテ役 永瀬アンナさんサイン色紙…1名様

ゴコウ役 山本希望さんサイン色紙…1名様

リンネ役 種田梨沙さんサイン色紙…1名様

ユタラ役 茅野愛衣さんサイン色紙…1名様

ライコウ役 置鮎龍太郎さんサイン色紙…1名様

▼応募期間

2026年2月1日（日）～ 2026年2月22日（日）23:59まで

▼当選発表

応募期間終了後、当選者の方には『うたわれるもの ロストフラグ』公式Xアカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

▼ご注意

※Xアカウントが非公開になっている場合、応募対象外となります。

※Xアカウントがダイレクトメッセージを受信できない状態の場合、ご連絡から10日間ご返信いただけない場合は当選を無効とさせていただきます。

※『うたわれるもの ロストフラグ』公式Xアカウントのフォローを解除もしくはリポストが取り消されている場合、当選は無効とさせていただきます。

※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。

※本キャンペーンの応募状況、および選考結果等に関するお問い合わせにはお答えしかねます。

※同一人物による複数アカウントでの応募など、キャンペーン運営上、不正行為と弊社が判断した場合、当選を無効とさせていただく場合がございます。

※プレゼントの送付先は、日本国内に限らせていただきます。

※プレゼントの換金および当選権利の譲渡はできません。

※プレゼント送付に関する送料は、弊社にて負担させていただきます。

※個人情報は株式会社アクアプラスが厳重に管理を行い、お客様の承諾なしに第三者に公開いたしません。

■ゲーム概要

タイトル：うたわれるもの ロストフラグ

ジャンル：RPG

対応機種：iOS/Android/PC版Google Play Games

配信日：2019年11月26日【GPG（ベータ）版は2024年7月11日】

プレイ料金：基本プレイ無料（アイテム課金制）

公式サイト：https://utaware-lf.jp/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/Utaware_LF

権利表記：(C)AQUAPLUS