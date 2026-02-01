国内最大級のゲーミングPC・BTO検索サイト『gg』、トップページを刷新してユーザビリティを向上

合同会社気づけば

ファーストビューを刷新し、サイトの価値を直感的に伝えるUIへ

ggのトップ画面スクリーンショット

合同会社気づけば（代表：福田貫太）が運営する国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg(https://good-gamers.jp/)」は、2026年1月、トップページのデザインを刷新し、ファーストビューを中心としたUIリニューアルを実施しました。

今回のリニューアルは、ggを初めて訪れたユーザーに対して「このサイトで何ができるのか」を、より直感的に伝えることを目的としたものです。

リニューアルの背景

ggは2025年10月のリリース以降、ゲーミングPCをメーカー横断で検索できるサイトとして利用されています。一方で、初めてサイトを訪れたユーザーにとっては、「どのようなメーカーを掲載しているのか」「このサイトで何ができるのか」などの情報がトップページだけでは十分に伝わりにくい構成となっていました。

そこで今回、トップページのファーストビューを刷新し、このggでできることを一目で理解できる構成へと改善しました。

ファーストビュー刷新のポイント

新しいファーストビューでは、ggがメーカー横断型の国内最大級のゲーミングPC・BTO検索サイトであることを明確に打ち出すとともに、以下の3つの特徴を端的に伝えています。

「人気12メーカーから検索」

「毎日更新で最新情報をチェック」

「セール価格も見逃さない」

これにより、ggが持つデータの網羅性と情報の最新性を、サイト訪問直後に直感的に理解できる構成としました。

またトップページ上部に「メーカーから探す」導線を配置したことで、ユーザーは一目で「どのメーカーのゲーミングPCを掲載しているのか」を把握できるようになりました。

今回のアップデートにより、初めてサイトに訪れたユーザーもこのサイトで何ができるのかを即座に理解し、迷うことなく検索・比較へと進むことが可能になります。

ggは今後も、データの網羅性と情報の最新性を強みとしながら、ユーザーが最適なゲーミングPCに素早くたどり着ける検索体験の向上に取り組んでいきます。

運営情報

合同会社気づけば

代表：福田貫太

コーポレートサイト：https://kidukeba.co.jp/(https://kidukeba.co.jp/)

国内最大級のゲーミングPC・BTO検索サイト「gg」：https://good-gamers.jp/(https://good-gamers.jp/)

ゲーミングPCのクーポン・セール情報専門メディア「イヤバズ」：https://eb.good-gamers.jp/(https://eb.good-gamers.jp/)

Mail：k_fukuda@kidukeba.co.jp

Tel：050-1726-3811