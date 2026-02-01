ドローンビジネスが学べるオンラインスクール「ドロビジ」、新しくライトプランの提供を開始
株式会社Tech Drone（東京都千代田区、代表取締役：藤本皓己）が運営する「ドロビジ(https://tech-drone.co.jp/drobizi/)」はドローンで事業をしたい」「起業・副業したい」という方が集まるドローンビジネスが学べるオンラインスクールです。
従来のスタンダードプランに加え、新たに月額2,980円（税込）の「ライトプラン」を、2026年1月より提供開始いたしました。
本プランは、「学ぶ・質問できる・最新情報が届く」という3点に特化した、ドローンビジネスにおけるインプット特化型オンラインプランです。
https://tech-drone.co.jp/drobizi/
背景｜国家資格取得者は増えているが、現場で活躍できる人材は不足している…
近年、ドローンの国家資格取得者は年々増加しています。一方で、資格を取得したにもかかわらず、実際の現場でドローンを活用できているケースは比例して増えていません。
その大きな要因として、
・国家資格では実務レベルの知識・判断力まで補えない
・「現場で何をすればいいのか分からない」状態で資格取得がゴールになっている
という構造的な課題があります。
Tech Droneではこの課題に対し、資格取得後に不足しがちな“実務知識・情報・相談環境”を補完する仕組みとして、ドロビジ ライトプランを開発しました。
ライトプランの特徴
１. 学ぶ：実務に直結する動画・記事コンテンツ
国家資格では扱われない、現場で必要となる実務知識を中心に、動画・記事コンテンツを提供しています。
航空法・飛行申請・安全管理・フライトプラン・業務別ノウハウなど、「仕事に使える知識」を体系的に学べます。
２. 質問できる環境：行き詰まりを早期に解消
学習や実務での疑問を質問・相談できる環境を用意しているため独学や現場でつまずきやすいポイントを、早期に解消できます。
３. 業界情報の受け取り：法改正・業界ニュースを配信
ドローン業界は法改正・制度変更が頻繁に起こります。
ドロビジでは、最新の法改正・業界動向を継続的に配信し、常にアップデートされた知識を提供します。
ドロビジが提供するサービス
■会員限定の動画コンテンツ
ドロビジでは、ドローンビジネスの基礎から実践的なノウハウまで、体系的に学べる動画コンテンツ「ドロビジアカデミー」を提供しています。合計70本以上/60時間以上の有益動画コンテンツをいつでも視聴可能で自分のペースで繰り返し視聴できます。
初心者でも安心してスタートでき、実際のビジネス現場で活用できる知識とスキルを習得できます。
初心者でも安心してスタートでき、実際のビジネス現場で活用できる知識とスキルを習得できます。
初心者向け基礎講座の一部
現場で学ぶ実践スキルが学べる分野別講座
産業ドローンの機体やソフトについて学べる講座
■プロから学ぶライブ講義
経験豊富なアドバイザーによるライブ講義を毎週1時間、開催しています。
zoomを活用したライブ講義では、リアルタイムで講師から学び、質問できる環境を提供し1歩ずつ成長することができます。
※スタンダードプランはアーカイブ視聴可能・ライトプランはアーカイブ＋リアルタイム参加が可能。
測量現場のプロから学ぶライブ講義の様子
メタシェイプの作業を実際に学んでる様子
■アドバイザーや行政書士への質問が可能
ドロビジでは運営メンバーの他、「アドバイザー」という各専門分野のドローン事業者が講師として在籍しているため、そのような業界に長く携わるアドバイザーに質問・相談ができます。
また、行政書士による法務相談サービスも開始し、航空法や電波法などの複雑な規制についても専門家に相談できる体制を整えています。
※行政書士への質問はスタンダードプランのみ利用可能
■各地でオフ会や実践講習会を開催
ドロビジでは全国各地でオフ会や産業機を使った実践講習会（定点撮影・測量）も開催しています。
※スタンダードプランのみ利用可能
初心者から、すでにドローンを活用している事業者約20名が集い、産業機を使った実践講習会（定点撮影・測量）の様子
静岡県富士市で実施したオフ会の様子
https://tech-drone.co.jp/drobizi/
ライトプランとスタンダードプランの違いは？
ライトプラン (月額2,980円)
学習・質問・情報収集に特化したインプットプラン
スタンダードプラン (月額8,980円)
学んだ知識を実践・アウトプットできるイベント・コミュニティ・勉強会を含む実践プラン
ライトプランは、ドローンビジネスへの最初の入口として位置づけられており、実践フェーズではスタンダードプランへ自然に移行できる設計となっています。
プランの比較表
[表: https://prtimes.jp/data/corp/131100/table/17_1_45535b8fe5ef86322fccdeaf0fd56ab0.jpg?v=202602010551 ]
会員様の声
【堀隆弘様コメント】
ドロビジに入ったことで、様々なパイロットさんと情報交換出来たりといい機会を貰えてます。
また、SNSでは公開されてないノウハウとかも知れて凄く為になるコミュニティだと思っています。正直、今後ドローン事業に挑戦したいと思っている方は入らないと損です。「ドロビジ」に入って一緒に業界を盛り上げましょう！！
【河野栄治様コメント】
初学者がドローン事業を進めていく上で一番困るのが「質問先」です。ドロビジではビジネスとしていく上での単価設定、業務にあたっての許可取りや申請など聞き放題。総勢100名以上の人の知識、経験を基にアドバイスを受けることができるのは非常に強みだと思います。また、ドロビジ内には経験者が偉いとか、初心者がどうとかいう関係性は全くない。初学者が何でも聞ける場所が月1万円以下で利用できるなら安いと感じています。
【辻義彦様コメント】
ドローンのすべて（仕組み、法規、時事、ビジネス、利活用の方法）が幅広く学べるコミュニティである事が他に類をみない非常に有益な事だと思います。また最大のメリットは沢山のドローンに携わる方と繋がれる事です。
このコミュニティで人と繋がれる事で相乗効果はすごいと思います。それぞれの知識、技術、経験のシナジー効果を得る事がドロビジに参加した最大のメリットである事は間違いないと思っています。
https://tech-drone.co.jp/drobizi/
【会社概要】
社名：株式会社Tech Drone
代表取締役：藤本皓己
事業内容：スクール事業、コミュニティ事業、映像事業、FPV事業
設立：2022年3月
HP：https://tech-drone.co.jp/
ドローンスクールHP：ドローン塾(https://drone-juku.jp/)