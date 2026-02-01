地域の魅力を朝食で味わう　16ホテル「地産地消」朝食メニューをリニューアル

株式会社グリーンズ

グローバルブランド「コンフォートホテル」を中心に、60年以上のホテル運営実績を有する株式会社グリーンズ（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：村木雄哉、証券コード：6547）は、運営する全国各地のホテルにおいて、出店地域の地元食材を活用した「地産地消」の朝食メニューを導入しています。

このたび、2026年2月１日（日）より全国16ホテルにて朝食メニューおよびレシピのリニューアルを順次実施いたします。

当社では、グリーンズグループ2030年CSR宣言「『環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業』を目指します。」の活動の一環として、2019年より全国の運営ホテルにおいて「地産地消メニュー」の導入を進めています。この取り組みは、SDGsの17の目標のうち、No.12「つくる責任 つかう責任」とNo.17「パートナーシップで目標を達成しよう」に該当するものです。

今回のリニューアルでは、滋賀県の郷土料理「伝統鍋じゅんじゅん」や山口県民のソウルフード「チキンチキンごぼう」など、地域ならではの味が楽しめるメニューを提供いたします。朝食という一日の始まりに、地域の恵みを味わう特別な時間をお届けいたします。

今後も、地域の特産品や食材を活かした新たなメニューを開発、提供することで、出店地域や宿泊客の皆様とともに、地域経済およびサステナブル（持続可能）な生産サイクルの発展に貢献してまいります。

■メニューをリニューアルした「地産地消」のご当地朝食メニュー

【やさしい甘味の味噌田楽】

焼き色の付いた豆腐に、福島県産味噌の深い甘みと旨みがとけ合い、口に広がるやさしい味わいの郷土料理。

提供ホテル：

コンフォートホテル郡山

【山の恵みを味わう 竹の子汁】

雪国で受け継がれてきたやさしい味わいの郷土料理。

提供ホテル：

コンフォートホテル燕三条

コンフォートホテル新潟駅前

【鈴鹿名物 ホテル特製鈴カレー】※2月中旬より提供開始

鈴鹿産の食材を2品以上使用した「鈴鹿ならではのカレー」 素材の甘みとコクがたっぷり。

提供ホテル：

コンフォートホテル鈴鹿

【滋賀の伝統鍋 じゅんじゅん】※2月初旬より提供開始

滋賀県産の豆腐に具材とだしのうま味がしみ込んだ、すき焼き風の郷土料理。

提供ホテル：

コンフォートホテル彦根

【奈良の牛乳で仕立てた 飛鳥鍋】

飛鳥時代に唐から来た僧侶が、寒さをしのぐために作ったとされる鍋料理。

提供ホテル：

コンフォートホテル奈良

【大阪の味 かす汁】

酒かすのコクを味わう大阪の"かす汁"に、大阪府産のスプラウトを合わせて香りと食感をプラス。

提供ホテル：

コンフォートホテル堺

【生姜醤油で食べる姫路おでん】

生姜醬油をかけて食べるのが特徴の郷土おでん。

提供ホテル：

コンフォートホテル姫路

【高知のゆず香る なすのたたき】

高知県産のゆずを使用したポン酢と薬味が引き立つさっぱりとした一品。

提供ホテル：

コンフォートホテル高知

【県民のソウルフード チキンチキンごぼう】

学校給食から県内全域に広まった、山口県民のソウルフード。

提供ホテル：

コンフォートホテル新山口

【地産ソースで食べる広島風お好み焼き】

広島限定ソースの濃厚な旨みが香ばしい麺やキャベツの甘みと重なり合う一品。

提供ホテル：

コンフォートホテル呉

【熊本の郷土料理 太平燕】

熊本の中華料理店や家庭でも定番な熊本の郷土料理。

提供ホテル：

コンフォートホテル熊本新市街

【沖縄名物 ゴーヤチャンプルー】

ゴーヤのほろ苦さと豆腐、卵のやさしい旨みにシークヮーサーの酸味が調和した沖縄の定番料理。

提供ホテル：

コンフォートホテル那覇県庁前

■レシピをリニューアルした「地産地消」のご当地朝食メニュー

【おふくろの味 きりたんぽ鍋】

提供ホテル：コンフォートホテル秋田

【群馬の郷土料理 おっきりこみ】

提供ホテル：コンフォートホテル前橋

【江戸味噌仕立てのちゃんこ鍋】

提供ホテル：コンフォートホテル東京神田

導入済の地産地消メニューのご紹介（PDF）chisanchishomenu_20251229.pdf(https://kk-greens.jp/HP/images/2025/12/chisanchishomenu_20251229.pdf) (kk-greens.jp)

■グリーンズグループ2030年CSR宣言

～「環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業」を目指します～

「地域社会への奉仕と貢献」を企業目的の1つとし、地域に密着した社会貢献活動や事業を通じての環境活動などを行っています。企業の社会的責任を果たし、半世紀以上にわたり培った地域における信頼をさらに盤石なものとすべく今後も真摯にサステナビリティ推進活動に取り組んでまいります。グリーンズグループのマテリアリティ（重点課題）の実現を通して、SDGs（持続可能な開発目標）の実現にも寄与してまいります。

■株式会社グリーンズについて

株式会社グリーンズは、46ヵ国以上7,500軒以上のホテルチェーンのグローバルブランドを擁する「チョイスブランド」と、60年以上のホテル運営の実績をもつ「オリジナルブランド」とのシナジーで、中間料金帯のグローバルブランドのホテルチェーンで唯一全国展開に成功しています。

「TRY！NEXT JOURNEY ～新たな旅に踏み出そう～」を経営ビジョンに掲げています。

URL：https://kk-greens.jp/

事業内容：ホテル・レストランの経営、その他付帯する業務