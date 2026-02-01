菊鹿シリーズの最上級キュヴェ「菊鹿ナイトハーベスト小伏野2022」発売のお知らせ

熊本ワインファーム株式会社

熊本ワインファーム株式会社（所在地：熊本県熊本市北区和泉町字三ツ塚168-17 代表取締役 幸山 賢一）は、フランス・ブルゴーニュで開催された国際的なシャルドネのコンクール「シャルドネ・デュ・モンド2025」において受賞した「菊鹿ナイトハーベスト小伏野2022」を、熊本ワインファーム会員様限定の抽選販売にて発売いたします。

「菊鹿ナイトハーベスト」シリーズは、造り手自らが畑に立ち、健全果でありながら明確な個性とポテンシャルを備えた区画のブドウのみを厳選。

収穫は、気温が低く、果実が最も良好な状態の夜間（ナイトハーベスト）に実施することで、果実本来のフレッシュさと凝縮感を最大限に引き出しています。

醸造においては、全量除梗破砕後にスキンコンタクトを行い、個性豊かで濃厚な果汁を抽出。

アルコール醗酵はフレンチオーク樽100％で行い、MLF（乳酸醗酵）を経て、数か月にわたるバトナージュによって味わいの奥行きと調和を丁寧に整えました。

瓶詰め後は地下セラーにて約2年間の瓶熟成を施し、熟成による完成度が最も高まったタイミングでのリリースとなります。世界的な評価を受けた今、菊鹿のテロワールと造り手の哲学を体現する1本です。

本商品は数量限定のため、熊本ワインファーム会員様限定・抽選販売（当選者お一人様につき1本限り）といたします。

菊鹿ナイトハーベスト小伏野2022

■タイプ 白・辛口

■収穫年 2022年

■アルコール度数 13%

■容量 750ml

■価格：7,458円（税込)

■販売概要

抽選の応募には2月8日（日）までに会員登録（無料）が必要です。

商品名：菊鹿ナイトハーベスト小伏野2022

販売方法：オンライン会員限定・抽選販売

応募期間：2026年2月9日（月）10:00 ～ 2月13日（金）17:00

抽選日：2026年2月19日（木）※当選者のみにメール通知

発送開始：2026年3月23日（月）以降、順次発送

■熊本ワインファーム会員登録について

会員登録はこちらから(https://kumamotowineonline.co.jp/account/register)

※2025年11月5日のオンラインショップリニューアルに伴い、旧サイトで会員登録されていたお客様も再登録が必要となります。

熊本ワイン・菊鹿ワインオンラインショップ(https://kumamotowinefarm.co.jp/)

■オンライン熊本ワインファーム会員制度について

熊本ワインファームのオンライン会員にご登録いただくと、「菊鹿ナイトハーベスト」シリーズをはじめとする限定ワインやバックヴィンテージの抽選・先行販売情報をお届けいたします。

会員登録は無料で、どなたでもご登録いただけます。

■会社概要

会社名：熊本ワインファーム株式会社(https://kumamotowinefarm.co.jp/)

所在地：熊本県熊本市北区和泉町字三ツ塚168-17

事業内容：ワインの製造・販売、ワイナリー運営

■お問い合わせ先

熊本ワインファーム オンラインショップ

TEL：096-288-0799

MAIL：shop@kumamotowine.co.jp