XPEAKER株式会社

シュワーボ東京は、2025年シーズンに東京都2部リーグにて無敗優勝を達成。2026年シーズンより東京都1部リーグへ昇格し、関東リーグ昇格という次なる挑戦に挑みます。XPEAKER株式会社は、同クラブの挑戦を2026年シーズンも引き続き支援してまいります。

■XPEAKER代表取締役 コメント

情熱と合理性で日本サッカーの“基準”を引き上げようとするクラブの挑戦に深く共感しています。

シュワーボ東京は、フットボールの戦略や戦術にとどまらず、クラブ運営のプロセスそのものをYouTubeなどで開示しながら、ファンと共にリーグ戦を戦っています。2025年シーズンの支援を通して、この“考え、理解し、応援する”スタイルは、スポーツ観戦の解像度を大きく高める新しいエンターテインメントであり、今後のスポーツの在り方を示すものだと確信しました。

XPEAKERは、シュワーボ東京の挑戦を単なるスポンサーという立場ではなく、同じ志を持つパートナーとして支えていきたいと考えています。

■シュワーボ東京とは

シュワーボ東京（https://www.svabotokyo.com/）は、2026年シーズンに東京都リーグ1部へ昇格したサッカークラブです。

クラブ名「シュワーボ」は、代表取締役兼監督である Leo the football（名久井レオ）が最も尊敬する指導者、イビチャ・オシム 氏のニックネームに由来しています。

オシム氏が掲げた「日本サッカーを日本化する」という思想を受け継ぎ、【情熱と合理性】をクラブ哲学として掲げながら、競技力の向上とクラブ運営の透明化を両立し、結果を追求し続けています。

■XPEAKER株式会社について

XPEAKER株式会社は、「PEAKER（頂点を目指す挑戦者）」と「X（掛け算）」を軸に、100年続くブランド・サービスの創出を目指して設立された事業会社です。

広告会社、CVC（コーポレート・ベンチャー・キャピタル）、スタートアップ事業会社という複数領域で培った実践知を強みに、事業立案・戦略設計から制作、PR、メディアバイイングまでを一気通貫で支援しています。

単なる代理業にとどまらない圧倒的な実行力を武器に、国内外のエッジーなパートナーやトップ人材と連携しながら、世界に挑戦するプロダクト・サービスの成長にコミットしています。