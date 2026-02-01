【無限100円★１周年記念フェア】焼肉こじま離れ 大阪アメ村店ディナータイム限定で対象ドリンクが何杯飲んでも1杯100円！

【ディナータイム限定！何杯飲んでも1杯100円】

株式会社虎寅

本フェアでは、ディナータイム限定で

ハイボール・プレーンサワー・

レモンサワー・梅酒・焼酎を

何杯飲んでも1杯100円（税別）で

ご提供いたします。

【キャッシュバックチケットと併用可能！】

焼肉こじま離れは、厳選した上質な和牛を、

699円～楽しめる三世代から愛される焼肉店

として、お客様にご支持をいただいております。

大阪アメリカ村店は、観光やショッピングの

合間にも立ち寄りやすく、友人同士の食事や

仕事帰りの一杯、デートなど幅広いシーンで

ご利用いただいております。

1周年という節目を迎え、より多くのお客様に

「焼肉こじま離れアメリカ村店」の魅力を

体験していただきたいという想いから、

今回の記念フェアを企画いたしました。

なお、本フェア期間中はお手持ちの

キャッシュバックチケットとの併用も可能です。

期間中は混雑が予想されるため、

事前のご予約をおすすめしております。

【フェア概要】

イベント名：焼肉こじま離れ 大阪アメリカ村店 1周年記念フェア

開催期間：2026年2月1日（日）～2月19日（木）

時間帯：ディナータイム限定

内容：ハイボール、プレーンサワー、

レモンサワー、梅酒、焼酎

→ 何杯飲んでも 1杯100円（税別）

備考：大阪アメリカ村店限定

キャッシュバックチケット併用可

【こじまに来たら食べるべき一品】

★特撰ハラミユッケ \1,699

こじまにきたらまずはこれ！

自家製のユッケダレでご飯ともお酒とも相性抜群！

★白菜の生キムチ \599

こじま自家製の“確実に癖になる”甘辛いフレッシュ

な食感を味わえるキムチ！1人1つが常連さんの常識！

★和牛特上ハラミ \1,699

こじまといえば“ハラミ”といわれるほど必食！

こじま伝統のタレをたっぷりつけて

銀シャリとお召し上がり下さい！

★炊き立て銀シャリ \899

こじま自慢！一等級のお米のみを使って、巨大な羽釜で一気に炊き上げた肉のための銀シャリ！

▶︎詳しくは公式Instagramにて

https://www.instagram.com/yakiniku_kojima1978?igsh=NndpMmd2eWQxd2Rs

【店舗情報】

▪️焼肉こじま 離れ 大阪アメ村

050-5595-7113(#)

大阪府大阪市中央区西心斎橋2-10-33 2F・3F

https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27146966/

【お問合せ先】

焼肉こじま広報担当 大谷

E-mail：kouhou@toratora-kojima.jp

TEL：070-1804-3838(#)

【株式会社虎寅 概要】

商号 ：株式会社 虎寅

代表者：代表取締役 内海 順紀

所在地：大阪府藤井寺市御舟町12-17

設立 ：2021年1月6日

事業内容：焼肉店経営およびフランチャイズ本部運営