【無限100円★１周年記念フェア】焼肉こじま離れ 大阪アメ村店ディナータイム限定で対象ドリンクが何杯飲んでも1杯100円！

写真拡大 (全6枚)

株式会社虎寅


【ディナータイム限定！何杯飲んでも1杯100円】

本フェアでは、ディナータイム限定で


ハイボール・プレーンサワー・


レモンサワー・梅酒・焼酎を


何杯飲んでも1杯100円（税別）で


ご提供いたします。


【キャッシュバックチケットと併用可能！】

焼肉こじま離れは、厳選した上質な和牛を、


699円～楽しめる三世代から愛される焼肉店


として、お客様にご支持をいただいております。


大阪アメリカ村店は、観光やショッピングの


合間にも立ち寄りやすく、友人同士の食事や


仕事帰りの一杯、デートなど幅広いシーンで


ご利用いただいております。



1周年という節目を迎え、より多くのお客様に


「焼肉こじま離れアメリカ村店」の魅力を


体験していただきたいという想いから、


今回の記念フェアを企画いたしました。


なお、本フェア期間中はお手持ちの


キャッシュバックチケットとの併用も可能です。


期間中は混雑が予想されるため、


事前のご予約をおすすめしております。




【フェア概要】

イベント名：焼肉こじま離れ 大阪アメリカ村店 1周年記念フェア


開催期間：2026年2月1日（日）～2月19日（木）


時間帯：ディナータイム限定


内容：ハイボール、プレーンサワー、


　　　レモンサワー、梅酒、焼酎　　　　　　


　　　→ 何杯飲んでも 1杯100円（税別）


備考：大阪アメリカ村店限定


　　　キャッシュバックチケット併用可


【こじまに来たら食べるべき一品】



★特撰ハラミユッケ　\1,699


こじまにきたらまずはこれ！


自家製のユッケダレでご飯ともお酒とも相性抜群！




★白菜の生キムチ　　　\599


こじま自家製の“確実に癖になる”甘辛いフレッシュ


な食感を味わえるキムチ！1人1つが常連さんの常識！




★和牛特上ハラミ　　\1,699


こじまといえば“ハラミ”といわれるほど必食！


こじま伝統のタレをたっぷりつけて


銀シャリとお召し上がり下さい！




★炊き立て銀シャリ　　　\899


こじま自慢！一等級のお米のみを使って、巨大な羽釜で一気に炊き上げた肉のための銀シャリ！


▶︎詳しくは公式Instagramにて


https://www.instagram.com/yakiniku_kojima1978?igsh=NndpMmd2eWQxd2Rs


【店舗情報】

▪️焼肉こじま 離れ 大阪アメ村


050-5595-7113(#)


大阪府大阪市中央区西心斎橋2-10-33 2F・3F


https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27146966/


【お問合せ先】

焼肉こじま広報担当　大谷


E-mail：kouhou@toratora-kojima.jp


TEL：070-1804-3838(#)



【株式会社虎寅 概要】


商号　：株式会社 虎寅


代表者：代表取締役　内海 順紀


所在地：大阪府藤井寺市御舟町12-17


設立　：2021年1月6日


事業内容：焼肉店経営およびフランチャイズ本部運営