【無限100円★１周年記念フェア】焼肉こじま離れ 大阪アメ村店ディナータイム限定で対象ドリンクが何杯飲んでも1杯100円！
【ディナータイム限定！何杯飲んでも1杯100円】
本フェアでは、ディナータイム限定で
ハイボール・プレーンサワー・
レモンサワー・梅酒・焼酎を
何杯飲んでも1杯100円（税別）で
ご提供いたします。
【キャッシュバックチケットと併用可能！】
焼肉こじま離れは、厳選した上質な和牛を、
699円～楽しめる三世代から愛される焼肉店
として、お客様にご支持をいただいております。
大阪アメリカ村店は、観光やショッピングの
合間にも立ち寄りやすく、友人同士の食事や
仕事帰りの一杯、デートなど幅広いシーンで
ご利用いただいております。
1周年という節目を迎え、より多くのお客様に
「焼肉こじま離れアメリカ村店」の魅力を
体験していただきたいという想いから、
今回の記念フェアを企画いたしました。
なお、本フェア期間中はお手持ちの
キャッシュバックチケットとの併用も可能です。
期間中は混雑が予想されるため、
事前のご予約をおすすめしております。
【フェア概要】
イベント名：焼肉こじま離れ 大阪アメリカ村店 1周年記念フェア
開催期間：2026年2月1日（日）～2月19日（木）
時間帯：ディナータイム限定
内容：ハイボール、プレーンサワー、
レモンサワー、梅酒、焼酎
→ 何杯飲んでも 1杯100円（税別）
備考：大阪アメリカ村店限定
キャッシュバックチケット併用可
【こじまに来たら食べるべき一品】
★特撰ハラミユッケ \1,699
こじまにきたらまずはこれ！
自家製のユッケダレでご飯ともお酒とも相性抜群！
★白菜の生キムチ \599
こじま自家製の“確実に癖になる”甘辛いフレッシュ
な食感を味わえるキムチ！1人1つが常連さんの常識！
★和牛特上ハラミ \1,699
こじまといえば“ハラミ”といわれるほど必食！
こじま伝統のタレをたっぷりつけて
銀シャリとお召し上がり下さい！
★炊き立て銀シャリ \899
こじま自慢！一等級のお米のみを使って、巨大な羽釜で一気に炊き上げた肉のための銀シャリ！
▶︎詳しくは公式Instagramにて
https://www.instagram.com/yakiniku_kojima1978?igsh=NndpMmd2eWQxd2Rs
【店舗情報】
▪️焼肉こじま 離れ 大阪アメ村
050-5595-7113(#)
大阪府大阪市中央区西心斎橋2-10-33 2F・3F
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27146966/
【お問合せ先】
焼肉こじま広報担当 大谷
E-mail：kouhou@toratora-kojima.jp
TEL：070-1804-3838(#)
【株式会社虎寅 概要】
商号 ：株式会社 虎寅
代表者：代表取締役 内海 順紀
所在地：大阪府藤井寺市御舟町12-17
設立 ：2021年1月6日
事業内容：焼肉店経営およびフランチャイズ本部運営