爆モテ美男美女16名が、‟モテNo.1”を競い合う！「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』衝撃の“モテテクニック”を明かす「エスコート用のハンカチ20枚を持参」

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年2月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）を、「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送いたします。このたび、本作に参加する16名より、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）にインタビューを実施。驚愕の装備で挑む“モテテクニック”や、過去の後悔を糧に磨き上げた独自の恋愛観など、紳士を貫くこうたの魅力をお届けします。

◼俳優・こうたが衝撃の“モテテクニック”を明かす「エスコート用のハンカチ20枚を持参」

33歳、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた。『ラブパワーキングダム2』の参加メンバーの印象について尋ねると、「プライド高そう…距離感も慣れていて、最初は圧倒されました」と、当時の心境を明かしました。そんなこうたに、モテるためのコツを尋ねると「相手を完全にお姫様にすること」と即答。驚くべきはその徹底ぶりで、「エスコート用にハンカチを20枚以上持って行きました。しかも、小型の洗濯機まで持参して（笑）」と、唯一無二の“紳士スタイル”を披露しました。

◼︎過去の苦い経験を告白「余裕がなく、相手に寄り添えなかった後悔が今の原動力」

これまでの“一番印象的だった過去の恋愛”について尋ねると、「お互いに余裕がなかった時期の恋愛」を挙げました。「当時は寄り添うことができず、気持ちが離れてしまった。相手に振らされるように仕向けられたのがきつかった」と、ほろ苦い記憶を吐露。しかし、「その時の後悔が人生の転機。あの時の悔しさがガソリンになって、“配慮”を軸にする恋愛スタイルに繋がっている」と語りました。最後に番組の見どころについて、「モテてきた人間が、必死にもがく姿や、プライドが崩れ落ちる瞬間の“人間臭さ”も楽しんでほしい！」と締めくくりました。

『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショーです。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていきます。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋…。2月11日（水）夜10時より放送する新シーズン『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届けします。スタジオMCには、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届けます。

『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー8名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8名です。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。

『ラブパワーキングダム2』は、「ABEMA」にて2026年2月11日より毎週水曜日の夜10時から無料放送開始いたします。どうぞお楽しみに。

■ABEMA新番組『ラブパワーキングダム2』（全8話）番組概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2021

ティザー映像：https://www.youtube.com/watch?v=wkiWPziE85Y

先行映像：https://www.youtube.com/watch?v=u1VSG5Ry2IM

＜第1話＞

第1話放送日時：2026年2月11日（水）夜10時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

第1話URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CS7yvSDbMT9iiK

【スタジオMC】

せいや（霜降り明星）

YOU

菊池風磨（timelesz）

谷まりあ