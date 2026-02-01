持続可能なまちづくりを目指し「いわきサンシャインマラソン連携 海ごみ削減プロジェクト」実施！

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人ふくしま海と緑のプロジェクトは、2026年2月1日（日）を皮切りに「いわきサンシャインマラソン」と連携したキャンペーンやイベントを展開していきます。これは、日本財団が推進する海洋ごみ対策プロジェクト「海と日本プロジェクト・CHANGE FOR THE BLUE」の一環で開催するものです。

ふくしま海ごみ削減プロジェクト | ふくしまから始めよう。海のごみゼロへ。

（https://fukushima-umigomizero.com/)

ふくしま海ごみ削減プロジェクトでは、いわき市が誇る市民マラソン大会「いわきサンシャインマラソン」と連携した取り組みを2022年からスタートし、今年で5年目となりました。毎年連携を深め、前回大会では、公式プレイベントとしてフルマラソンコースの清掃活動「クリーンアップRUN」(https://fukushima-umigomizero.com/cleaning-action/2142/)当日の公式プロジェクトとして「完走サポートプロジェクト」（https://fukushima-umigomizero.com/events/2172/）を実施。参加者の満足度を上げるとともに、クリーンな大会運営、ポイ捨て抑止の啓発に貢献しました。

今年はいわき市を中心に展開するマルトグループとの連携が実現し、さらにパワーアップしたプロジェクトを実施します。ランナーだけでなく、買い物に訪れる生活者一人ひとりへ店舗を通して海洋ごみ削減の啓発を促し、地域全体でいわきサンシャインマラソンを盛り上げながらポイ捨て抑止と海洋ごみ削減への意識を高めていきます。大会開催前から大会終了後を通したキャンペーンにより、スポーツと日常生活をつなぐ取り組みとして、持続可能なまちづくりを目指します。

■実施する4つのプロジェクト

１.いわきサンシャインマラソン応援フェア

２.いわきサンシャインマラソン公式プレイベント クリーンアップRUN&WALK

３.いわきサンシャインマラソン完走サポートプロジェクト

４.いわきサンシャインマラソンアフター清掃活動

＜イベント概要＞

＜団体概要＞

団体名称：（一社）一般社団法人ふくしま海と緑のプロジェクト

URL：https://fukushima-umigomizero.com/

活動内容：海洋ごみ問題の啓発・削減を目的とした取り組み

CHANGE FOR THE BLUE

国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。

産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。

https://uminohi.jp/umigomi/

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/