【U-NEXT】2026年2月の音楽ライブ配信ラインナップを発表！Vaundy 東京ドーム公演や超特急アリーナツアーファイナル公演を独占ライブ配信！

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年2月にライブ配信される音楽ライブコンテンツのラインナップを発表いたします。

＜U-NEXT 2026年2月 音楽ライブ配信 PICK UP＞

(C)SDRVaundy DOME TOUR 2026 "SILENCE"

Vaundyの自身最大規模、そして男性ソロアーティスト史上最年少での開催となる4大都市ドームツアーより、2月15日（日）に開催される東京ドーム公演DAY2の模様を生配信。これを記念して、デビュー初期のワンマンライブ「Vaundy 2nd one man live "strobo"」「Vaundy one man live "KATARIBE"」「Vaundy one man live tour "HINODE"」から、それぞれ見どころを厳選した特別編集版を独占配信中。

ライブ配信：2月15日（日）18:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～3月29日（日）23:59まで

配信公演：2月15日 東京ドーム 公演

【Vaundy 配信中一覧】

(C)SDRBULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL？

今年いよいよ結成15周年を迎える超特急の全国6都市を巡るアリーナツアーより、ファイナル公演の模様を生配信。ライブチケット争奪戦が熾烈を極めた本ツアーの模様は必見。ライブ配信当日にはX（旧Twitter）にてウォッチパーティを開催。

ライブ配信：2月21日（土）16:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～3月7日（土）23:59まで

配信公演：2月21日 東京・国立代々木競技場 第一体育館 公演

【超特急 配信中一覧】

2026年2月 ライブ配信ラインナップ

2月1日（日）

布袋寅泰「HOTEI 45th CELEBRATION GIGS Day 2 “BIRTHDAY”」★

「THE SUPER FRUIT WORLD 2025 in 幕張メッセ」★

2月11日（水）

平井 大「HIRAIDAI TOUR 2025」★

「2026 D AWARDS with upick」★

2月14日（土）

倉木麻衣「Mai Kuraki Live Project 2025リラック素～What a wonderful world～」★

2月15日（日）

「小児がん治療支援啓発番組「LEC TV 2026 ～子どもたちの『生きる力』をつくる～ supported by HIROTSUバイオサイエンス」

『Sakurashimeji Hall Live 2026「▷再成」～Sakurashimejiが6年越しに渋公リベンジするってよ！～』★

「Vaundy DOME TOUR 2026 "SILENCE"」★

2月21日（土）

超特急「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL？」★

2月23日（月・祝）

「長渕剛 7 NIGHTS SPECIAL in ARENA 2025 全曲ノーカット版」★

2月27日（金）

「ACIDMAN LIVE TOUR "This is ACIDMAN 2025"」★

2月28日（土）

「2025 CNBLUE AUTUMN LIVE IN JAPAN ~ SHINTOUYA ~」★

★＝U-NEXT独占

以上の公演をU-NEXTにてライブ配信いたします。ライブの詳しい情報は各詳細ページをご覧ください。今後もU-NEXTサービスサイト内や公式X（https://x.com/watch_UNEXT）などを通して音楽コンテンツの情報を随時発信いたします。

※2月1日（日）時点での配信予定です

