【U-NEXT】2026年2月の音楽ライブ配信ラインナップを発表！Vaundy 東京ドーム公演や超特急アリーナツアーファイナル公演を独占ライブ配信！

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年2月にライブ配信される音楽ライブコンテンツのラインナップを発表いたします。




＜U-NEXT 2026年2月 音楽ライブ配信 PICK UP＞



Vaundy DOME TOUR 2026 "SILENCE"







Vaundyの自身最大規模、そして男性ソロアーティスト史上最年少での開催となる4大都市ドームツアーより、2月15日（日）に開催される東京ドーム公演DAY2の模様を生配信。これを記念して、デビュー初期のワンマンライブ「Vaundy 2nd one man live "strobo"」「Vaundy one man live "KATARIBE"」「Vaundy one man live tour "HINODE"」から、それぞれ見どころを厳選した特別編集版を独占配信中。



視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000012419


ライブ配信：2月15日（日）18:00 ～ライブ終了まで


見逃し配信：配信準備完了次第～3月29日（日）23:59まで


配信公演：2月15日 東京ドーム 公演



【Vaundy 配信中一覧】


https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011939



BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL？





今年いよいよ結成15周年を迎える超特急の全国6都市を巡るアリーナツアーより、ファイナル公演の模様を生配信。ライブチケット争奪戦が熾烈を極めた本ツアーの模様は必見。ライブ配信当日にはX（旧Twitter）にてウォッチパーティを開催。



視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000012491


ライブ配信：2月21日（土）16:00 ～ライブ終了まで


見逃し配信：配信準備完了次第～3月7日（土）23:59まで


配信公演：2月21日 東京・国立代々木競技場 第一体育館 公演



【超特急 配信中一覧】


https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011422


2026年2月 ライブ配信ラインナップ

2月1日（日）


布袋寅泰「HOTEI 45th CELEBRATION GIGS Day 2 “BIRTHDAY”」★


「THE SUPER FRUIT WORLD 2025 in 幕張メッセ」★



2月11日（水）


平井 大「HIRAIDAI TOUR 2025」★


「2026 D AWARDS with upick」★



2月14日（土）


倉木麻衣「Mai Kuraki Live Project 2025リラック素～What a wonderful world～」★



2月15日（日）


「小児がん治療支援啓発番組「LEC TV 2026 ～子どもたちの『生きる力』をつくる～ supported by HIROTSUバイオサイエンス」


『Sakurashimeji Hall Live 2026「▷再成」～Sakurashimejiが6年越しに渋公リベンジするってよ！～』★


「Vaundy DOME TOUR 2026 "SILENCE"」★



2月21日（土）


超特急「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL？」★



2月23日（月・祝）


「長渕剛 7 NIGHTS SPECIAL in ARENA 2025 全曲ノーカット版」★



2月27日（金）


「ACIDMAN LIVE TOUR "This is ACIDMAN 2025"」★



2月28日（土）


「2025 CNBLUE AUTUMN LIVE IN JAPAN ~ SHINTOUYA ~」★



★＝U-NEXT独占


以上の公演をU-NEXTにてライブ配信いたします。ライブの詳しい情報は各詳細ページをご覧ください。今後もU-NEXTサービスサイト内や公式X（https://x.com/watch_UNEXT）などを通して音楽コンテンツの情報を随時発信いたします。



※2月1日（日）時点での配信予定です


U-NEXTとは


U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。


株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



U-NEXT：https://video.unext.jp


U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp



※GEM Partners調べ／2026年1月時点


国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。