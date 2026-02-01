株式会社Momentum Youth、補助金サポート事業の強化に伴い「株式会社MY補助金パートナー」へ社名変更（2026年2月1日）

株式会社MomentumYouth

2026年2月1日

株式会社Momentum Youth

株式会社Momentum Youth（本社：東京都品川区南大井6-16-20 品川水神ビル6F、代表取締役：林田 聡一朗）は、事業内容の明確化および今後の事業展開を見据え、社名を「株式会社MY補助金パートナー（読み：エムワイホジョキンパートナー）」へ変更することをお知らせいたします。

当社はこれまで、「株式会社Momentum Youth」として、補助金サポート事業を中心に、企業の成長を支援するサービスを提供してまいりました。近年、補助金・助成金を取り巻く制度は複雑化・高度化しており、より専門性の高い伴走型支援へのニーズが高まっています。

こうした背景を踏まえ、当社の主力事業である補助金・助成金サポートをより分かりやすく、信頼感のある形でお伝えするため、社名を「株式会社MY補助金パートナー」へ変更することといたしました。新社名には、補助金活用における“信頼できるパートナー”として、企業に寄り添い続けたいという想いを込めています。

社名変更を機に、今後は特に補助金・助成金のサポート事業へ一層注力し、制度理解から申請、活用後のフォローまでを含めた支援体制の強化を進めてまいります。お取引先様の事業成長に、より深く貢献できる企業を目指してまいります。

なお、本社所在地を実際の事務所所在地へ変更しておりますが、本件に伴う事業内容や取引条件等の変更はございません。

会社名：株式会社MY補助金パートナー

所在地：東京都品川区南大井6-16-20 品川水神ビル6F

代表者：代表取締役 林田 聡一朗

コーポレートサイト：https://mygrant.jp/