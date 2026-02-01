【2/3（火）～4（水）開催】スカイディスクが「九州自動車関連技術展示商談会 in 刈谷」に出展します

株式会社スカイディスク

株式会社スカイディスク（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役CEO：内村 安里、以下「スカイディスク」）は、2026年2月3日（火）～4日（水）に愛知県刈谷市で開催される「九州自動車関連技術展示商談会 in 刈谷」に出展いたします。

本展示商談会は、九州・山口地域の企業が持つ新技術・新工法の提案を通じて、自動車関連産業の技術交流と受注拡大を図る展示会です。スカイディスクは製造現場の DX を支援する AI×SaaS 型サービス「最適ワークス」を出展し、自動車産業における生産計画の最適化・属人化解消に関する提案を行います。

「九州自動車関連技術展示商談会 in 刈谷」は、素材・加工・表面処理・電子部品・システム・自動機・装置など、自動車関連分野の幅広い技術・サービスを一堂に集めた展示商談会です。九州各県から 61 社が出展し、それぞれが自社の強みや新技術を紹介します。

スカイディスクはこの展示会に出展し、AI を活用した生産計画最適化クラウドサービス「最適ワークス」の展示・デモンストレーションを行います。最適ワークスは、製造現場で発生しがちな「計画立案の属人化」「計画変更への負荷」などの課題に対して、AI の力で計画作成と調整を効率化し、生産効率向上やリードタイム短縮を実現するサービスです。

展示ブースでは、実際の画面を用いたデモを通じて、具体的な活用方法や導入メリットをご覧いただけます。また、会場では出展各社との商談・交流も可能なため、自社の技術提案や導入ニーズに応じたビジネスマッチングの機会としてもご活用いただけます。

スカイディスクは、本展示会への出展を通じて、自社の提案価値を広く伝えるとともに、自動車産業の発展に寄与してまいります。

▪️イベント概要

名称：九州自動車関連技術展示商談会 in 刈谷

会期：2026年2月3日（火）～4日（水）

時間：2月3日（火） 10:00～17:00、2月4日（水） 10:00～16:00

会場：刈谷市産業振興センター（愛知県刈谷市相生町1丁目1番地6）

参加費：無料・事前申込不要（どなたでもご来場いただけます）

主催：九州自動車・二輪車産業振興会議／北部九州自動車産業グリーン先進拠点推進会議

AIを活用したSaaS型 生産計画DXサービス 最適ワークス

生産計画・管理のDXを支援するAI×SaaSサービス（生産計画自動立案システム）です。

効率的にオーダーをこなす生産計画を、独自開発AIが立案。生産効率改善を支援することで業績改善をサポートします。

製品サイト：https://saiteki.works/

株式会社スカイディスク 会社概要

2013年の創業以来、製造業を中心に多数のDXプロジェクトに取り組んできました。そこで得た知見・ノウハウをサービス・プロダクトとして世の中に還元することが私たちの使命だと考えています。

「ものづくりを、もっとクリエイティブに」をミッションに、人が人にしかできない創造的な仕事に打ち込む世界の実現に向けて、AIを活用したDX支援にチャレンジしていきます。

本社所在地：福岡県福岡市中央区舞鶴2-3-6 赤坂プライムビル4F

代表者：代表取締役CEO 内村 安里

設立：2013年10月1日

事業内容：AIを活用したDX支援、AI搭載のクラウド型 生産計画DXサービス「最適ワークス」の開発・運営

会社サイト：https://skydisc.jp/

お問い合わせ先

株式会社スカイディスク アライアンスチーム

E-mail： saiteki-is@skydisc.jp

TEL：0120-29-1331

公式サイト：https://www.skydisc.jp

オンライン個別相談受付中（無料・事前予約制）：https://meetings.hubspot.com/y-yahaba/inquiry?uuid=71584794-0b88-4e0f-913c-b7fc4e394c06