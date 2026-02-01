小学生・中学生の保護者向け 有料会員制オンライン教育情報プラットフォーム『リザプロ教育研究所』2月1日提供開始

リザプロ株式会社

リザプロ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：孫辰洋）は、2026年2月1日から有料会員制のオンライン教育情報プラットフォーム『リザプロ教育研究所』を立ち上げ、サービスの提供を開始したことをお知らせいたします。

『リザプロ教育研究所』は主に小学生から中学生までのお子様を持つ保護者を対象としたオンラインサービスで、月額4,980円（税込）で提供いたします。

会員サイト画面イメージ

■ サービスの背景

「受験」や「進路選択」について「どの情報を信じればいいのかわからない」「周囲の声に振り回されてしまう」など、全国多くの保護者の皆様から寄せられる悩みや疑問を解消すべく、「リザプロ教育研究所」を当社は設立しました。

ネットを中心に世の中にあふれる真偽不明の情報に左右されたり、目先の結果に一喜一憂するのではなく、お子様の10年後・20年後を見据えた教育の軸を持っていただくこと。それが『リザプロ教育研究所』の願いです。

■ サービス概要

月額料金：

4,980円（税込）

主なコンテンツ：- ライブ配信 - リザプロ代表の孫辰洋による質疑応答セッションや最新の教育テーマの解説をリアルタイムで配信。参加者は直接質問し、その場で回答を得ることができます。- ゲストとの対談 - 教育分野の専門家や現場の教育関係者をゲストに招き、教育業界の最新動向や課題について多角的に議論します。- 講演・提言コンテンツ - 孫辰洋が全国各地で行ってきた教育や受験に関する講演や提言の内容を公開し、教育を長期的な視点で捉え直すための示唆を提供します。

■ 今後の展望

今後は、会員同士が教育や受験に関する悩みや経験を共有できる「交流・対話の場」を設けるなど、サービスを拡充してまいります。一方向の情報提供に留まらず、保護者同士が学び支え合うコミュニティの構築を目指します。

双方向性のある機能を今後拡張していく（画像はイメージ）

■ 会社概要

会社名： リザプロ株式会社

代表者： 代表取締役 孫辰洋

設立： 2020年6月

本社所在地： 東京都新宿区

事業内容： 教育サービス、オンライン予備校運営、教育メディア運営

URL： https://rizapuro.co.jp/