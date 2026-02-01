【GW限定】TACO GLAMPで楽しむ、カラフル＆ハッピーなゴールデンウィークイベント開催

株式会社 HAMIRU

千葉県多古町にあるグランピング施設「TACO GLAMP（タコグランプ）」では、2026年5月2日(土)～5月5日(火)のゴールデンウィーク期間中、ご宿泊者様限定の特別イベントを開催いたします。

メキシコ文化をモチーフにしたTACO GLAMPならではの、カラフルで心躍る体験を通して、思い出に残るGWのひとときをお楽しみいただけます。

■ ゴールデンウィークイベント概要

開催期間

2026年5月2日(土)～5月5日(火)

開催場所

TACO GLAMP（千葉県多古町）

公式サイト：https://www.tacoglamp.com/

対象

ご宿泊者様

■ 日替わりイベント内容

5月2日(土)｜ランタンイベント

ランタンにそれぞれの願い事を書き、やさしい光に包まれた空間の中で特別なひとときをお過ごしいただけます。

静かな夜空に浮かぶランタンの光は、非日常感あふれるフォトスポットとしても魅力的。

お子様の思い出づくりはもちろん、大人の方にも心に残る、ロマンチックな体験をご提供します。

5月3日(日)～5月5日(水)｜ピニャータイベント

カラフルなピニャータをみんなで叩いて楽しむ、メキシコの伝統的な遊びを体験。

何が出てくるかは割ってからのお楽しみで、ワクワク感いっぱいのイベントです。

ご家族やご友人同士で、笑顔と歓声に包まれる、思い出に残る時間をお過ごしいただけます。

■ TACO GLAMPについて

TACO GLAMP（タコグランプ）は、千葉県多古町にある廃校をリノベーションした、ユニークなグランピング＆キャンプ施設です。かつての校舎を管理棟として活用し、校庭はグランピングエリア、野球場はオートキャンプサイトへと再生。地域資源を大切にしたサステナブルな運営を行いながら、多古町の地域活性化にも貢献しています。

施設内には、体育館やプール、図書室など、廃校ならではの懐かしさと非日常感が融合した空間が広がります。どこかノスタルジックな学校の雰囲気の中で、カラオケや手持ち花火など、多彩なアクティビティを楽しめるのも魅力のひとつ。大人は懐かしさに浸り、子どもは新鮮な体験に心躍らせる、世代を超えて“童心に帰る”特別な時間をお過ごしいただけます。

食事は、地元・多古町産の新鮮な食材を使用したメキシカンBBQをご用意。プライベートなBBQハウスで、周囲を気にせず自分たちのペースで食事を楽しめます。朝食には、地元で親しまれている「あじさい卵」を使った卵かけごはん（TKG）をご提供し、地域の味覚を存分に味わっていただけます。

また、ペットと一緒に宿泊できるドームテントやキャンピングトレーラーも完備。サイト周辺は柵で囲まれており、リードフリーで過ごせるため、ペットも家族の一員として安心して楽しめる環境が整っています。

施設名：TACO GLAMP（タコグランプ）

所在地：千葉県香取郡多古町南玉造 162

公式サイト：https://www.tacoglamp.com/

■ 会社概要｜株式会社HAMIRU

株式会社HAMIRUは、「地域の課題をリゾートで解決する」を経営理念に掲げ、関東エリアを中心に宿泊施設の開発および運営を行っている企業です。

それぞれの地域に根差した運営を目指し、自治体や地域と連携しながら、観光市場の拡大と地域活性化に取り組んでいます。

地域に眠る遊休地をリゾートとして活用することで、宿泊型観光客の増加、地域資源の活用、雇用創出といった新たな需要を生み出し、「すみ続けられるまちづくり」を体現しています。

【HAMIRUリゾート施設一覧】

・那須ハミルの森（なすハミルのもり）

https://hamirunomori.com/

・高滝湖グランピングリゾート（たかたきこグランピングリゾート）

https://www.takatakiko-glamping.com/

・TACO GLAMP（タコグランプ）

https://www.tacoglamp.com/

・Sugar Beach Oarai（シュガービーチおおあらい）

https://www.sugarbeach-oarai.com/

・香取はちさんろく（かとりはちさんろく）

https://www.hachisanroku.com/

・プライベートプールヴィラ古宇利 The Sweet（プライベートプールヴィラこうり ザスウィート）

https://www.kouri-villa.com

・HAMIRU'S FOREST with DOG（ハミルズフォレストウィズドッグ）

https://www.hamirus-forest.com/