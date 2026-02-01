2月も人気コミック・ノベルの全巻セットが50％OFF！寒い冬はdアニメストアで電子書籍を一気読み！

株式会社ドコモ・アニメストア

7.200作品以上のアニメが見放題（※）の「dアニメストア」（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）では、最新アニメや不動の人気を誇るアニメのコミック・ノベル41作品の全巻セットが50％OFFで購入できるキャンペーンを開催中です。

寒さが厳しい冬、dアニメストアで電子書籍を思い切り楽しんでください！

dアニメストアでは会員以外でも電子書籍のご購入が可能、ドコモ以外の端末でもご利用できます。

※2025年12月15日時点 一部個別課金あり

▼最新冬アニメや劇場版作品も！人気コミック・ノベル全巻セットの対象作品が50％OFF！

対象作品一覧ページ http://bit.ly/4rddxnW

【キャンペーン内容】 コミック・ノベル全巻セット割引

注目作品を41点ラインナップ！2月28日（土）までの期間限定でまとめ買いがおトクです！

※全巻セットは2025年11月10日までの配信分が対象です

▼2月のコミック・ノベル全巻セット50％OFF、注目作品はこちら！

機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ（コミック）

1～4巻セット

2,860円 ▶ 1,430円

勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。（コミック）

1～12巻セット

8,800円 ▶ 4,400円

転生したらスライムだった件（ノベル）

25冊セット

27,830円 ▶ 13,915円

転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます

1～21巻セット

16,632円 ▶ 8,316円

ONE PIECE モノクロ版

1～113巻セット

52,497円 ▶ 26,192円

銀魂 モノクロ版

1～77巻セット

35,615円 ▶ 17,769円

【2月のコミック・ノベル全巻セット50％OFFラインナップ】 ※順不同

●コミック

機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ、勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。、転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます、ONE PIECE モノクロ版、銀魂 モノクロ版、勇者のクズ、Fate/strange Fake、幼馴染とはラブコメにならない、報われなかった村人A、貴族に拾われて溺愛される上に、実は持っていた伝説級の神スキルも覚醒した、僕の心のヤバイやつ、ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-、アンデッドアンラック、終末のワルキューレ、異世界の沙汰は社畜次第、悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される、イチゴ哀歌～雑で生イキな妹と割り切れない兄～【フルカラー】【合本版】、最推しの義兄を愛でるため、長生きします！、#神奈川に住んでるエルフ、うるわしの宵の月、地獄楽、ハイスクール！奇面組、姫様“拷問”の時間です、カヤちゃんはコワくない、透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり～、人外教室の人間嫌い教師 ヒトマ先生、私たちに人間を教えてくれますか……？、【愛蔵版】新世紀エヴァンゲリオン、聖女なのに国を追い出されたので、崩壊寸前の隣国へ来ました～力を解放したので国が平和になってきましたが元の国まで加護は届きませんよ～【フルカラー】、アルネの事件簿、北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌、どうせ、恋してしまうんだ。、青のミブロ、火喰鳥 羽州ぼろ鳶組、違国日記、ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！、トライガン

●ノベル

転生したらスライムだった件、機動戦士ガンダム閃光のハサウェイ、転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます、最推しの義兄を愛でるため、長生きします！、勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。、報われなかった村人A、貴族に拾われて溺愛される上に、実は持っていた伝説級の神スキルも覚醒した

▼多彩なクーポンで、コミック・ノベルをもっとおトクに！

dアニメストア（ブック）に、クーポンが新たに登場！

会員の方・会員でない方全員・全作品を対象としたクーポンなど、お好きなコミック・ノベルを割引価格で購入できるクーポンを毎月配布しています！

ぜひdアニメストア（ブック）のマイページからチェックしてみてください！

マイページ（ブック） https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/mpb_coupon

※マイページを閲覧する際、dアカウントでのログインが必要になります。

