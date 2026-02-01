Habitto、2026年2月1日より貯蓄口座の金利を年0.6%に引き上げ

株式会社Habitto

Habitto（ハビット）は本日よりHabitto貯蓄口座の金利を改定することを発表しました。今回の改定により、お客さまの貯蓄および長期的な資産形成をさらに力強く支援してまいります。

改定後の金利体系

- 預金残高100万円まで：年率0.6%（税引後0.478%）- 100万円を超える預金：年率0.3%（税引後0.239%）

新金利は、適用日よりすべての既存Habitto口座保有者に自動的に適用されます。

新規に口座を開設されたお客さまについても、口座開設完了後すぐに改定後の金利が適用されます。

Habittoの共同創業者兼CCO（チーフ・クリエイティブ・オフィサー）であるリアム・マッカンスは、次のようにコメントしています。

「貯蓄金利を引き上げることで、お客様が日々の資金をより効率的に増やしながら、将来の目標に向けた資産形成を進めやすい環境を整えました。日本初の最先端の貯蓄サービスとして、Habittoは高金利の貯蓄サービスに加え、シンプルな資金管理機能や無料で中立的な金融アドバイスを提供し、お客様が無理なく実践できる持続可能なお金の習慣づくりをサポートします。」

支出と貯蓄を明確にする、より良いお金の習慣へ

Habittoの新しい段階金利は、貯めることをよりシンプルに、そして目的意識をもって取り組めるよう設計されています。日々の支出に備えて必要な資金を手元に確保しながら、将来の目標に向けて取り分けた資金を効率的に増やせるよう、お客様の貯蓄を後押しします。

また、Habittoのアプリは、わかりやすく使いやすいサービス設計により、無理なく続けられるお金の習慣づくりをサポートします。さらに、困ったときや迷ったときには、人によるサポートを受けられる体制も整えており、必要に応じて安心して相談できる環境を提供します。

すべてのお客さまに自動適用

新金利は、2026年2月1日より、すべての既存Habitto口座保有者に自動的に適用されます。新規に口座を開設されたお客さまについても、口座開設完了後すぐに改定後の金利が適用されます。

日常のお金管理を支える、Habittoの取り組み

Habittoでは、高い貯蓄金利に加え、お客さま一人ひとりの状況に合わせて無料の貯蓄を最大化できる金融アドバイスを提供しています。

また、デビットカードによるキャッシュバック特典を通じて、日々の支出を効率的に管理しながら、長期的な資産形成をサポートします。

Habittoについて

Habittoは、日本初の最先端の貯蓄サービスとして、貯蓄者がお金を増やし、守ることを支援するためのプラットフォームを提供しています。

モバイルアプリと、特定の商品に偏らない金融アドバイスを通じて、高金利の貯蓄、資金管理、ライフプロテクションを組み合わせて提供しています。



会社名：株式会社Habitto



