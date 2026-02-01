SNS教育事業を手掛けるLevela、YouTube登録者2.8万人の「あおの暮らし」を買収。個人の発信力を組織で最大化する戦略的M&Aを実施

株式会社Levela

株式会社Levela（本社：東京都渋谷区、代表取締役：駒居 康樹、以下「Levela」）は、YouTubeチャンネル登録者数2.8万人、X（旧Twitter）フォロワー数1.2万人を有する株式会社あおの暮らし（本社：東京都港区、代表取締役：大池笑美、以下「あおの暮らし」）の全株式を取得し、完全子会社化したことをお知らせいたします。

M&Aの背景と目的

Levelaは、「Be who you want to be ― なりたい自分になろう」をミッションに掲げ、Instagramを中心としたSNS教育事業「SnsClub」を展開しています。実践的なノウハウと手厚いサポートで、多くの個人のSNS活用を支援してきました。

一方、「あおの暮らし」は、丁寧な暮らしやSNS運用の知見を発信するYouTubeチャンネルとして、20代～30代を中心に熱狂的なファンコミュニティを形成しており、誠実な人柄と確かな分析力で、多くの視聴者から信頼を集めています。

今回のM&Aは、単なる事業の譲渡ではなく、あお氏が持つ「個人の発信力・信頼」と、Levelaが持つ「組織的な教育ノウハウ・事業基盤」を融合させることで、「個人の限界を超えた、より質の高いサービス提供」を実現することを目的としています。

M&Aの狙い：個人の限界を組織力で突破する

近年、個人で活動するインフルエンサーが、事業拡大のフェーズでリソース不足や経営課題に直面するケースが増えています。Levelaは今回の買収を通じて、クリエイターが創作活動や発信に専念できる環境を整え、事業を次のステージへ引き上げるモデルケースを作りたいと考えています。

あお氏は引き続き「あおの暮らし」の顔として活動を継続しつつ、Levelaの経営資源を活用することで、より多くの人々に価値ある情報を届けていきます。

今後の展開

代表者コメント

- 「SnsClub」との連携強化「あおマーケティングちゃんねる」の視聴者に対し、Levelaが提供する「SnsClub」のカリキュラムを提供することで、より実践的なSNSマーケティングの学習機会を創出します。- 新たなインフルエンサー育成モデルの構築本件をモデルケースとして、力あるインフルエンサーが組織と組むことでさらに輝けるような、新しい事業承継・提携の形を模索していきます。株式会社Levela 代表取締役 駒居 康樹

「あおさんの発信を拝見し、その誠実さと、視聴者の方々と真摯に向き合う姿勢に深く共感しました。SNS教育という分野において、テクニックだけでなく『在り方』を伝えられる稀有な存在です。Levelaの組織力とあおさんの発信力が掛け合わさることで、より多くの方の『なりたい自分』を実現できると確信しています。」

株式会社あおの暮らし 代表取締役 大池笑美

「20歳で起業し4年間、一人で事業に向き合い、走り続けてきました。その中で、より遠くの未来を本気で見据えたとき、個人としての限界を感じる瞬間もありました。Levelaは、『なりたい自分になる』ための確かな道筋をお客様にも社員にも誠実に示し続けている会社だと思います。目先の成果だけでなく、業界全体の未来を見据え、チームで前に進んでいく姿勢に強く惹かれました。これからはLevelaの一員として、同じ志を持つ仲間とともに、より大きな挑戦に向き合っていきます。」