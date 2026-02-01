UU所属２年目を迎える「こがちゃんちゃん」が西武線沿線の電車広告に登場！

株式会社Suu

株式会社Suu（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安藤鈴菜）は、弊社所属インフルエンサー「こがちゃんちゃん」が、西武鉄道の車内連結ステッカー広告に起用されたことをお知らせいたします。

本広告の掲出を記念し、2026年2月13日（金）までの期間、X（旧Twitter）にてプレゼントキャンペーンを実施いたします。

「こがちゃんちゃん」は、SNSを中心に独自の世界観と高いエンゲージメントを持つインフルエンサーで、UU所属2年目を迎えました。今回の西武線電車広告への起用により、オンラインにとどまらず、日常生活の中で多くの方の目に触れるリアルな広告展開が実現しました。

本キャンペーンでは、広告掲載を記念し、応募者の中から抽選で10名様に「本人直筆サイン入りオリジナルステッカー（2枚セット）」をプレゼントいたします！電車広告というオフライン施策と、こがちゃんちゃんのX(@abab_abab_0)上での参加型キャンペーンを組み合わせることで、ファンとの新たな接点創出を図ります。

■ キャンペーン概要

キャンペーン名

こがちゃんちゃん 西武線電車広告掲載記念

オリジナルステッカープレゼントキャンペーン

応募期間

～ 2026年2月13日（金）まで

プレゼント内容

本人直筆サイン入りオリジナルステッカー（2枚セット）

※抽選で10名様

応募方法

１.@abab_abab_0をフォロー

２.この投稿をRT🔁

３.#西武線のこがちゃんちゃん を付けて広告の写真をポスト

※応募条件・注意事項の詳細は該当のX投稿をご確認ください。

■こがちゃんちゃん プロフィール

こがちゃんちゃん

広島出身のTikToker。投稿した動画は480万回再生を超えるなど、Z世代から絶大な人気を集める。コスプレやイラストを趣味とし、独自のユニークな世界観と軽快なトークで視聴者から支持を得ている 。

■各アカウントについて

Youtube 2.7万人

https://youtube.com/@abab_abab_0?si=6ZM_go3_jv9F1vLO

TikTok 70万人

https://www.tiktok.com/@abab_abab_?_t=8qhj1w8BObA&_r=1(https://www.tiktok.com/@abab_abab_?_t=8qhj1w8BObA&_r=1)

Instagram 23万人

https://www.instagram.com/abab_abab_0?igsh=cnU3ZGV0bnlicnlr

X(旧Twitter) 8.1万人

https://x.com/abab_abab_0?s=21

■ 事務所に関するお問い合わせ

お問い合わせ

UU 公式サイト https://uu-you.site/(https://uu-you.site/)

お問い合わせサイト https://uu-you.site/contact(https://uu-you.site/contact)

■ 会社概要

株式会社Suuについて

株式会社Suu［ｽｩ］( 東京都渋谷区・代表取締役社長 安藤鈴菜) は 「SNSで現実を豊かにする」という考え方のもと、 効果を最大限に引き出すインフルエンサーの活用法を企業様に提案し、 SNSを通して得られる豊かさを最大限に引き出す会社です。

名称:株式会社Suu

設立:2023年4月13日

所在地 :〒1500043 東京都渋谷区道玄坂 1丁目10番8号東急ビル2F-C

代表取締役:安藤鈴菜

事業内容:SNSマーケティング事業/SNS運用代行・コンサル事業/インフルエンサーキャスティング事業

インフルエンサーイベント企画/グラフィックデザイン事業/インフルエンサープロダクション事業

株式会社Suu 公式サイト https://suu-ad.jp/

事務所「UU」 https://uu-you.site/

お問い合わせ info@suu.co.jp