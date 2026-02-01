『CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0』おばたのお兄さんとエイブル白馬五竜で雪山公開収録決定！

株式会社CHINTAI

お部屋探しのリーディングカンパニー株式会社CHINTAI（本社：東京都港区 代表取締役社長 奥田倫也、以下CHINTAI）は、番組提供を行っているTOKYO FMのラジオ番組『CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～』において、2026年3月11日（水）にエイブル白馬五竜エスカルプラザで公開収録を実施します。

ゲストには、スキー大会での優勝経験を持つお笑い芸人、おばたのお兄さんをお迎えします。

公開収録概要

・イベント名：CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ chapter #0 ～Touch Your Heart～『雪山リベンジいやほい！～エイブル白馬五竜コラボスペシャル～』

・公開収録日時：2026年3月11日（水） 14：30～15：30

・開催場所：エイブル白馬五竜 エスカルプラザ 〒399-9211 長野県北安曇郡白馬村神城22184-10

・アクセス：エイブル白馬五竜のホームページをご確認ください。

URL：https://www.hakubaescal.com/winter/access/

・出演者 ：きゃりーぱみゅぱみゅ、おばたのお兄さん

・観覧対象者：当日ご来場の方どなたでも（参加無料）

※限定観覧シートは、当日、整理券の配布がございます。

・マスコミ関係者様：観覧をご希望される媒体社様は下記の問い合わせ先までご一報ください。

公開収録「雪山リベンジいやほい！～エイブル白馬五竜コラボスペシャル～』

CHINTAIが提供するラジオ番組『CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～』では、白馬エリアでも人気のスキー場・エイブル白馬五竜を舞台に、特別な公開収録を実施します。国内外から多くのスキーヤー・スノーボーダーが集まる雪山の開放感あふれるロケーションで、ここでしか体験できない一日を過ごしていただきます。

・ゲストにおばたのお兄さんが登場

当日のゲストには、お笑い芸人のおばたのお兄さんをお迎えします。小学生時代にアルペンスキーで新潟県2位に入賞し、強化指定選手に選ばれた経歴を持つほか、2023年には全日本マスターズスキー選手権・30代男子の部で優勝するなど、本格的なスキー経験をお持ちです。スキーをテーマにした雪山での公開収録にぴったりのゲストとして、ここでしか聞けないトークにぜひご注目ください。

・きゃりーぱみゅぱみゅ楽曲でゲレンデをジャック

公開収録の開催を記念し、3月11日（水）8:00から公開収録開始予定の14:30まで、エイブル白馬五竜スキー場内の音楽を、きゃりーぱみゅぱみゅの楽曲でジャックします。公開収録当日ならではの特別な演出として、会場を盛り上げます。

・会場限定の企画も実施予定

当日は、CHINTAIの公式マスコットキャラクター・チンタイガーも会場に登場予定。あわせて、公開収録を記念して、番組オリジナルステッカーの配布も予定しております。

※番組オリジナルステッカーは先着300名、なくなり次第終了とさせていただきます。ご了承ください。

ゲストプロフィール

おばたのお兄さん

生年月日：1988 年 6 月 5 日（ 35 歳）

出身地：新潟県魚沼市

NSC東京 18期生 血液型：B型

身長166cm／体重61kg

趣味：草野球・アクロバット

特技：スキー、野球などスポーツ全般

『CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter#0 ～Touch Your Heart～』とは？

『CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter#0 ～Touch Your Heart～』は、アーティストであるきゃりーぱみゅぱみゅさんがパーソナリティを務めるTOKYO FMをはじめとするJFN系列全国ネットのラジオ番組です。

番組では、きゃりーぱみゅぱみゅさんが自分自身の趣味や興味のあることについて、さまざまな分野で活躍するゲストを番組に迎え、さまざまなエピソードについて語ります。リスナーと新たな気づきや発見などを共有し、未来の「chapter」を作り出すきっかけを届けています。

番組概要

・番組名：『CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～』

・番組URL：https://www.tfm.co.jp/heart/

・放送日時：毎週日曜 12:30-12:55

・放送局：TOKYO FMをはじめとする JFN 全国38局ネット

・出演者：きゃりーぱみゅぱみゅ

・提供：株式会社CHINTAI

株式会社CHINTAI

https://www.chintai.jp/?utm_source=public_relations&utm_medium=press_release&utm_campaign=PR(https://www.chintai.jp/?utm_source=public_relations&utm_medium=press_release&utm_campaign=PR)

お部屋探しのリーディングカンパニーである株式会社CHINTAIは、「住まい」「お部屋」をベースに、暮らしを豊かにするためのさまざまなサービスを運営するメディア会社です。

賃貸物件検索サイト『CHINTAIネット』を中心に、「安心・安全」かつ「心に残る」サービスをご提供します。