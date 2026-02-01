茨城県のグループホームに非常用発電機を設置

株式会社ミツウロコグループホールディングス

当社の連結子会社である株式会社ミツウロコヴェッセル（以下、ミツウロコヴェッセル）は、災害リスク（地震・停電）の備えやBCP対策の一環として、医療施設や福祉施設などに非常用発電機の設置をご案内しております。

このたび、社会福祉法人梅の里様（茨城県東茨城郡） のグループホーム3棟に非常用発電機を3台設置しました。これらの非常用発電機は災害に強い分散型エネルギーであるLPガスをエネルギー源としています。非常用発電機を導入することにより、停電時に4日間の電力供給が可能となり、照明や調理器具などをお使いいただけます。

なお、ミツウロコヴェッセルでは設備導入に伴う補助金の申請手続きも承っております。

非常用発電機の導入を検討される際はぜひご相談ください。

記

導入場所：茨城県東茨城郡茨城町

導入時期：2025年12月

定格出力：9.9kVA 1台、12ｋVA 2台

燃料種別：LPガス

（写真）非常用発電機9.9kVA

株式会社ミツウロコヴェッセル

環境・CN推進部

東京都中央区京橋三丁目1番1号

電話03-3275-6317

受付時間 10：00～17：00（日・祝日・年末年始を除く）