「Bitfan」にて、俳優、脚本家の鈴木浩文のオフィシャルファンクラブをリニューアルオープン！

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年2月1日（日）に鈴木浩文のオフィシャルファンクラブ（URL：https://suzukideck.bitfan.id/(https://suzukideck.bitfan.id/)）をオープンしました。

鈴木浩文（すずき・ひろふみ）は、1988年生まれの俳優・脚本家です。クリエイター集団「ごっこ倶楽部」の創設メンバーとしても知られ、俳優業にとどまらず、企画・脚本・演出など多方面で活躍しています。テレビ朝日系「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」では、シリーズ初の男性ピンク・キジブラザー／雉野つよし役を務め、歴代最年長レギュラーキャストとして大きな注目を集めました。

また、脚本家としては「1623（いち ろく に さん）」名義で活動し、テレビドラマ、舞台、配信ドラマ、CMなど幅広いジャンルの脚本を担当。TikTokを主戦場に縦型ショートドラマを制作するクリエイター集団「ごっこ倶楽部」では、総再生数100億回を超える数多くの短編・長編作品を手がけています。

今回リニューアルオープンしたのは、鈴木浩文のオフィシャルファンクラブです。当サイトでは、リアルタイムで本人も登場するグループチャットや生配信のほか、ブログやチケット先行販売などの会員限定コンテンツをお楽しみいただけます。

