「”できる”を楽しめ」の個別指導塾 「ベスト個別」　新TVCMを2月1日より公開

株式会社ベストコ

株式会社ベストコ（本社：福島県郡山市・東京都渋谷区、代表取締役社長：井関大介）は、TVCM「できるって楽しい！」春放映版を、2026年2月1日よりオンエアいたします。

「ベスト個別」が大切にする「“できる”を楽しめ」をお届けするために、こどもたちの日常にある”できる喜び”と、学習の中での”できた”という体験を組み合わせて構成したCMです。

ペットボトルフリップ、チョークホールインワン、連続ゴールシュートの3つのチャレンジに挑戦。実際に成功するまで何十回もチャレンジを重ねながら撮影を行い、こどもたちがリアルに「できるって楽しい！」と喜ぶ瞬間と表情を描きました。

■TVCM概要

タイトル：「できるって楽しい！」春放映版

放映開始日：2026年2月1日(日)

放映エリア：宮城県・福島県・山形県・岡山県・香川県

CM特設ページ：https://best-kobetsu.co.jp/tvcm/

YouTubeリンク：https://youtu.be/hlSud97HLzE

■CMに込めた想い

こどもたちの「できた喜び」は可能性の起点であり、日常の小さな達成感と勉強での成功体験は本質的に同じだと考えています。学ぶことは「つらいもの」ではなく、「できるから楽しい」と感じられる時間になるようにという想いを込めて、本CMを制作しました。ベスト個別では、学びを通じて、こどもたちが「できる」を楽しみ成長していけるように、お子さま一人ひとりにあった学びをつくっていきます。

■「ベスト個別」とは

「ベスト個別」は、小学生・中学生・高校生の学習をサポートする個別指導塾です。「“できる”を楽しめ」を掲げ、山形・宮城・福島・栃木・群馬・埼玉・岡山・広島・香川で121教室を運営し、約8,000人のお子さまの学習を応援しています。お子さまの学習状況に合わせて、いっしょに計画をたて、一人ひとりの「できる」をサポート。個別指導だからできる、一人ひとりに適したカリキュラム・指導スタイルで、自ら学びたくなる気持ちづくりと、成績アップを実現する、そんな学びの場をつくっています。

https://best-kobetsu.co.jp/

■株式会社ベストコとは

「ベスト個別」を運営する株式会社ベストコは、個別指導塾「ベスト個別」「ベスト個別 motto」、地域に根差した教育、ICTを活用した新しい学習体験の提供、教育・学習方法を研究する「ベストコ教育研究所」を運営しています。

「B with you 君のベストを一緒につくる」を企業理念に掲げ、こどもたちの「学びの場」をつくっています。私たちが「学びの場」を届けたいのは、特に地方に住むこどもたちです。こどもたちが、「できる」を楽しみ、目標を達成する喜びを実感することを通じて、夢や目標を持つことを応援し、教育を通じて地方を元気にすることを目指しています。

https://bestco.jp/

■生徒さま、保護者さまからのお問い合わせ

株式会社ベストコ 「ベスト個別」お問い合わせ窓口

フリーダイヤル：0120-690-016

［受付時間］AM10:00～PM8:00（土日祝対応可能）

URL：https://best-kobetsu.co.jp/inquiry/

専任スタッフが丁寧にお答えします。

■報道機関の皆さまからのお問い合わせ

株式会社ベストコ 広報担当

URL:https://bestco.jp/contact/

■会社概要

・会社名 ：株式会社ベストコ

・本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル

・設立 ：2009年5月

・代表者 ：代表取締役社長 井関 大介

・事業内容 ：学習塾事業、学習アプリ事業、調査・研究事業

・URL ：https://bestco.jp/