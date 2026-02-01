きゃりーぱみゅぱみゅのレギュラー番組が白馬五竜のスキー場で公開収録！おばたのお兄さんがゲストに登場！

株式会社エフエム東京

TOKYO FMで放送中のきゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティをつとめる『CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～』（毎週日曜12:30-12:55 放送）では、2026年3月11日（水）、長野県白馬村のスキー場 エイブル白馬五竜エスカルプラザにて番組の公開収録を行います。ゲストにはおばたのお兄さんが登場。事前予約不要・参加無料となります。直接現地にお越しください。

毎週日曜12時30分から放送中の『CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～』は、きゃりーぱみゅぱみゅが、今、気になるテーマ（＝Chapter）について、時には自分自身で、時にはゲストを招いて語る番組です。

3月11日（水）は、長野県のスキー場で、ゲストにおばたのお兄さんを迎え、公開収録を実施します。おばたのお兄さんは、小学生の頃、アルペンスキーで新潟県2位、強化指定選手に選出、2023年1月には22年ぶりにアルペンスキー、マスターズの大会に復帰し、初優勝を飾るなど抜群の競技力を誇ります。当日はスキーについてもたっぷりと伺っていきます。

参加無料（事前申し込み不要）、エイブル白馬五竜エスカルプラザにお越しください。公開収録は14時30分からスタートします。

当日は、8時から公開収録開始予定の 14時30分まで、エイブル白馬五竜スキー 場内の音楽を、きゃりーぱみゅぱみゅの楽曲でジャックします。さらに、CHINTAI の公式マスコットキャラクター・チンタイガーも会場に登場予定。あわせて、公開収録を記念して、番組オリジナルステッカーを先着300名様に配布します。

詳しくは番組サイトをご確認ください。https://www.tfm.co.jp/heart/

【番組概要】

◇タイトル：『CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～』

◇放送日時：毎週日曜 12:30-12:55放送

◇放送局 ：TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット

◇出演者 ：きゃりーぱみゅぱみゅ

◇提供 ： CHINTAI

◇番組ホームページ： https://www.tfm.co.jp/heart/