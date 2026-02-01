セブンティーオート、ショートフィルム『きみの車』公開

株式会社セブンティーオート

株式会社セブンティーオート（【所在地】香川県小豆郡小豆島町苗羽甲2281-3、【代表者】柴田 祐貴、以下 当社）は、小豆島を舞台にしたショートフィルム 『きみの車』を【公開日：2026年2月1日】に公開いたします。

STU48 岡田あずみ さん、尾崎世里花 さんが出演し、“車を選ぶ日”が“家族のこれから”になる瞬間を、当社が大切にする「車はモノではなく家族」という想いとともに描きました。

あらすじ

父と娘が、小豆島で“はじめての車”を選ぶ一日。安全を優先したい父と、心が動く一台に出会いたい娘。すれ違いながらも、島の道を走る試乗の時間が、言えなかった本音を少しずつ近づけていく。車を選ぶはずの一日は、いつしか“家族のこれから”を確かめる時間になる。

作品概要

作品名： ショートフィルム『きみの車』

舞台： 小豆島（香川県）

公開日： 2026年2月1日（日）

公開先： シバタ社長【セブンティーオート】チャンネル(https://www.youtube.com/@seventyauto)

出演： 岡田 あずみ（STU48）、尾崎 世里花（STU48）、佐藤 竜

監督： 桑原 駿平

脚本： 米内山 陽子

企画： 株式会社セブンティーオート

制作： 株式会社キタムラ企画

※その他クレジットは作品内／公式掲載にてご確認ください。

コメント

STU48 岡田 あずみ さん

小豆島の豊かな自然をいっぱいに感じながら撮影をしてきました。学生時代の大学受験に向かう早朝シーンの撮影時に見た、瀬戸内海から昇ってくる朝日がすごく綺麗で、特に印象に残っています。

まだ慣れない運転の中で演技をするのがとても難しくて苦戦しましたが、今回の撮影をきっかけに運転が好きになりました！

次また行く時は小豆島まで自分の運転で訪れてみたいです！

STU48 尾崎 世里花 さん

今回初めて小豆島を訪れました。撮影でお世話になった小豆島で出会う方はみんな温かくて穏やかな時間を過ごすことができました。映像の中の親子の関係性からも人と人の繋がりの尊さや自然の豊かさ、セブンティーオートさんの魅力はもちろん、島全体の魅力もたくさんの方に届くことを願っています。みなさんもぜひ実際に足を運んでみてください。

監督 桑原 駿平

仕事さえなければ、1日中、深呼吸していたくなるような、とにかく穏やかな小豆島で撮影をしてきました。瀬戸内海でも一際ゆっくり流れる小豆島時間の中で、我々撮影チームだけが、忙しなく動いていたのが印象的(心残り)です。

お気に入りは、父親の一人称は「パパ」なのに、娘は「おとうさん」と呼ぶ所。切なくて好きです。

素晴らしい脚本、制作チーム、演者の皆さん、そして機会をくださったセブンティーオート様、小豆島の皆さんに改めてこの場を借りて御礼を申し上げます。ありがとうございました。

株式会社セブンティーオート 代表取締役 柴田 祐貴

地方の魅力は、観光名所や話題性だけでは語れない、暮らしの中の“温度”に宿ると当社は考えています。

本作では、小豆島の光や風、道の表情、人との距離感といった日常の質感を丁寧に映しながら、「車はモノではなく家族」というテーマを、説明ではなく物語として届けることを目指しました。

車は、購入した瞬間がピークではなく、時間とともに関係が深まり、家族の記憶が積み重なっていく存在です。『きみの車』が、誰かにとって“自分の車”や“家族の時間”をふと思い出すきっかけになれば幸いです。

会社概要

会社名： 株式会社セブンティーオート

所在地： 香川県小豆郡小豆島町苗羽甲2281-3

代表者： 柴田 祐貴

事業内容： 【中古車販売／買取／整備／その他】

公式サイト： https://www.70-auto.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社セブンティーオート

TEL：0879-82-7277