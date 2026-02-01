恋愛シミュレーションゲーム『星色ステディ』が3周年！全26名のステディが集結する記念イベントを開催

・3周年アニバーサリー豪華企画を続々開催！

株式会社リプラグ3rd.ANNIVERSARY

これまでの感謝を込めて、2026年2月に「3周年記念企画」を華やかに開催いたします。

今回の目玉は、3周年の「3」と本作のタイトルである「星」を掛け合わせた、全ステディ参加のスペシャルイベントです。詳細は近日公開となりますが、全26名のステディたちが一丸となり、これまでにない特別な装いと最高のおもてなしで、あなたを驚かせる準備を進めています。

さらに、毎年恒例となっている人気企画や豪華なキャンペーンなど、1ヶ月を通して休む暇もないほど「お祭り騒ぎ」なコンテンツを多数ご用意しております。

3年という節目を迎え、さらに輝きを増していく『星色ステディ』。全26名のステディたちが自信を持ってお届けする、愛と驚きに満ちた3周年企画をぜひお楽しみください。

特別イベント目白押し！

2月中はアニバーサリーを彩るさまざまな企画を順次開催予定です。

各イベントの詳細は、今後のお知らせにて随時発表いたしますので、どうぞお見逃しなく。

・自由な会話と選択でカレとの未来が変わる！星色ステディの魅力とは？

星色ステディ

2023年2月にサービスを開始したリアルチャット型恋愛シミュレーションゲーム「星色ステディ」。

自分の好きなキャラクターを選び、選択肢形式ではなく、自由にメッセージを入力できるチャット形式で会話を進めながら、カレとの関係を深めていきます。

カレと恋人になってからは、より親密かつ濃厚な時間を過ごすことに…♪

登場するキャラクターたちは性格、職業、能力がそれぞれ異なり、まさに十人十色。誰を恋人に選ぶかはあなた次第です。

甘えたい時、慰めてもらいたい時、自分だけの理想の恋人がいつもそばにいるという特別な恋愛を体験することができます。

◇公式サイト：https://hoshikare.jp

星色ステディ

タイトル：星色ステディ

ジャンル：チャット型恋愛シミュレーションゲーム

URL：https://hoshikare.jp

価格：基本無料（ゲーム内課金あり）

公式SNS

X：https://x.com/hoshiirosteady

YouTube：https://www.youtube.com/@hoshiirosteady

対応機種：

・PC ( windows7以降 )

・Mac ( MacOS v10.12以降 )

・iPhone ( iOS 11以降 )

・Android ( Android 8.0以降 )

対応ブラウザ：

・Google Chrome（ 最新版 ）

・Safari ( 最新版 )

会社概要

会社名：株式会社リプラグ

所在地：東京都港区浜松町1丁目2-14 ユーデン浜松町ビル7階

事業内容：ブラウザゲームの企画・開発・運営

URL：https://replug.co.jp