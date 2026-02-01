東京ヤクルトスワローズとパートナーズ契約を締結

株式会社Nuvielle

株式会社Nuvielle（本社：東京都目⿊区、代表取締役：笠井誉文）が展開する日本発のラグジュアリータオルブランド「NUVIELLE（ヌビエル）」は、プロ野球球団「東京ヤクルトスワローズ」とパートナーズ契約を締結し、当社タオルシリーズ〈N-LINE（エヌライン〉が公式使用タオルとして採用されることをお知らせいたします。

2026年シーズンより選手が試合および練習時に使用するタオルとして、実際の現場で使用されます。

プロ野球の現場では、長時間にわたる練習や試合を通じて、高い集中力と日々のコンディション管理が求められます。そのような環境下において、水分をしっかりと受け止める吸水性、肌に余計な刺激を与えない拭き心地、繰り返しの使用・洗濯しても扱いやすい耐久性など、総合的な使用感が評価され、今回の公式使用タオルとしての採用に至りました。

今回採用された「NUVIELLE N-LINE」は、当ブランドのプロダクト第一弾として展開している日常ラインです。毎日の使用や洗濯を前提に設計されており、使い心地や扱いやすさといった実用性と、長く使い続けられる品質の両立を追求したタオルシリーズとなっています。

今後は、今回の東京ヤクルトスワローズとのパートナーズ契約およびプロスポーツ現場での使用実績をひとつのきっかけとし、個人向け販売に加えて、法人・贈答向けのギフトラインや BtoB 領域での展開も視野に入れながら、品質を軸としたブランド展開を進めてまいります。

＜東京ヤクルトスワローズについて＞

東京ヤクルトスワローズは1950年創設のプロ野球球団で、東京都を本拠地とし、明治神宮野球場をホームスタジアムとしています。日本プロ野球（NPB）セントラル・リーグに所属。

公式サイト：https://www.yakult-swallows.co.jp/

■ 会社概要

会社名 ：株式会社Nuvielle

代表取締役 ：笠井 誉文

所在地 ：東京都目⿊区⻘葉台4-4-12 THE N3 504

会社HP ：https://nuvielle.co.jp/

主な事業内容 ：タオル・リネン製品の企画、製造、販売

ECサイト ：https://nuvielle.jp/