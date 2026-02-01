ACIDMAN 7年振り7度目の日本武道館公演″This is ACIDMAN 2025″をU-NEXTにて独占ライブ配信！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、「ACIDMAN LIVE TOUR "This is ACIDMAN 2025"」ツアーファイナル公演の模様を2月27日（金）に独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

(C)2026 UNIVERSAL MUSIC LLC

“生命”“宇宙”をテーマにした壮大な詩世界とサウンドで聴く者を魅了し続けている3ピースロックバンド・ACIDMAN。この度、10公演にも及んだ2025年の全国ツアー「ACIDMAN LIVE TOUR "This is ACIDMAN 2025"」の終着点となる、日本武道館でのファイナル公演の模様をU-NEXTで独占ライブ配信することが決定いたしました。

企画ライブ「This is ACIDMAN」は、2021年から毎年開催され、当日のセットリストを事前に発表するACIDMANならではのコンセプトが好評を博している恒例のライブです。単発公演から全国ツアーへとスケールアップした"This is ACIDMAN 2025”では、ACIDMANにとって7年振り7度目となる聖地・日本武道館でツアーファイナルを開催。「輝けるもの」「造花が笑う」「FREE STAR」「ALMA」など、デビューから最新までの代表曲が目白押しの豪華セットリストで、会場に集まった約8,000人のファンを魅了しました。ぜひこの公演の模様を、U-NEXTならではの高音質・高画質な映像でお楽しみください。

また、U-NEXTでは、ACIDMANの過去の日本武道館公演、全6公演の模様とMVを一挙見放題配信中です。ぜひライブ配信を観る前、観た後にあわせてご覧ください。

ACIDMAN LIVE TOUR "This is ACIDMAN 2025"

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000012756

ライブ配信：2月27日（金）19:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～3月13日（金）23:59まで

配信公演：2025年10月26日 東京・日本武道館 公演

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

【ACIDMAN 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0012593

ACIDMANプロフィール

大木伸夫(Vo＆G)を中心に、“生命”“宇宙”をテーマにした壮大な世界を表現し続けている3ピースロックバンド。

2002年アルバム「創」でメジャーデビュー。現在までに13枚のオリジナルアルバムを発表、7度の日本武道館単独ライブを開催し成功を収めている。

さいたまスーパーアリーナにてロックフェス「SAITAMA ROCK FESTIVAL “SAI”」を主催し、2022年は2日間で約4万人を動員。

2023年、自身の楽曲「ALMA」が、国際天文学連合(IAU)主催・アジア太平洋地域の天文学に関する国際会議「APRIM2023」のテーマソングに決定。会議初回開催から、テーマソングの設定は世界初。

手塚治虫原作「火の鳥」とのコラボレーション、宇宙航空分野の専門家との対談、坂本龍一氏による楽曲参加など、各分野で注目され高い評価を得ている。

シリーズ累計2700万部突破のベストセラー漫画実写化で、動員210万人・興収30億円を突破した大ヒット映画『ゴールデンカムイ』の主題歌として「輝けるもの」を書き下ろし。

2025年10月29日、13作目のオリジナルアルバム「光学」・初のトリビュートアルバム「ACIDMAN Tribute Works」を2作同時発売。

2026年4月より、全国ツアー「ACIDMAN LIVE TOUR “光学”」開催。全国11ヶ所を廻り、18年振りの幕張メッセにて最終日を迎える。

オフィシャルサイト：http://acidman.jp/

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年1月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。