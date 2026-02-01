GRANDLINE BREWING 2周年2月スペシャル企画第一弾！SNS総フォロワー250万人超「東京グルメ」監修の食事に寄り添うビール「THE GOURMET’S BEER」発売記念イベント開催!

株式会社 ステイハングリー

神奈川県横須賀市のクラフトビール醸造所 GRANDLINE BREWING（代表取締役：大西隼人、以下 GLB）は、2周年を記念し、2月スペシャル企画を実施いたします。2月中に複数の新商品情報を順次ローンチいたしますのでお見逃しなく。

その第一弾として、フォロワー100万人超の人気グルメアカウント 「東京グルメ」 を監修に迎え、食事との相性を徹底的に追求したコラボクラフトビールを共同開発しました。2026年2月6日（金）には、渋谷区・神泉のクラフトビールバー「PERFECT BEER KITCHEN 渋谷」 にて、東京グルメ初監修となるコラボビール 「THE GOURMET’S BEER」 の発売を記念したイベントを開催し、どこよりも早く本商品をお楽しみいただけます。

実施概要

日程 ： 02月06日（金）

時間 ： 20:00-23:00 LO 22:30

会場 ： PERFECT BEER KITCHEN 渋谷（東京都渋谷区円山町4-6 QLINK渋谷神泉 5F ）

アクセス ： 京王線神泉駅から徒歩3分 ・ 京王線渋谷駅から徒歩5分

THE GOURMET’S BEER概要

商品名 ：THE GOURMET’S BEER

ビアスタイル ：Fruited Wheat Ale

ALC. ：5.0％

原材料 ：大麦麦芽(オーストラリア製造)、小麦麦芽、みかん、オレンジピール、ホップ、カラギナン／炭酸ガス含有

使用ホップ ：Amarillo

発売日 ：2026年02月06日（金）

販売場所 ：タップルーム、KANPAI SHOP（https://kanpaishop.jp/） 随時全国一部酒販店

プロジェクト実施背景

この企画の原点は、何気ない雑談にありました。「グルメが心から“これだ”と思える、食事のためのビールがあったら素敵だよね」。その一言で、長年美味しいを追いかけてきた私たちは強く心を動かされました。料理の邪魔をせず、むしろ一口ごとの感動をそっと押し上げてくれるようなそんなビールがあれば、食の世界はもっと豊かになる。

THE GOURMET’S BEER 特別ペアリングフード レシピ 考案

THE GOURMET’S BEER の味わいを最大限に引き立てるため、GRANDLINE BREWINGでは本商品専用の特別なペアリングフードを考案しました。ビールの軽やかな飲み口と、東京グルメがセレクトする多様な食のスタイルに寄り添う組み合わせで、ご自宅でも気軽に“贅沢な時間”をお楽しみいただけます。ぜひ、皆様の食卓でもお試しください。

ローストビーフ 材料

豚肩ロース肉 500g

新玉ねぎ 1/2個

じゃがいも 1個

ローズマリー 2本

にんにく 2片

オリーブオイル 適量

塩 適量

ブラックペッパー 適量

オリジナルソース 材料

おろし玉ねぎ 50g

みかん果汁 20g

みかんピール 3g

バター 15g

醤油 20g

うまみ調味料 少々

白ワインビネガー 5g

おろしにんにく 2g

オリーブオイル 適量

東京グルメ

ニューヨークに10年、東京に10年住み世界中のグルメを食べ歩くグルメ系インフルエンサー。TikTokで紹介したお店が大反響を呼び話題となったお店紹介系ショート動画の火付け役。東京中のカフェやレストランを紹介するSNSは総フォロワー250万人を突破。

公式サイト

https://tokyogourmet3.com/

X

https://x.com/tokyogourmet3

Instagram

https://www.instagram.com/tokyogourmet3/

TikTok

https://www.tiktok.com/@tokyo_foods

来場者さまへのコメント

食事の始まりにふさわしく、一口目から料理をより引き立てるビールを目指して設計しました。柔らかくすっきりとした飲み口に、爽やかな柑橘系アロマがふわりと香る口当たりが特長です。

また、味わいだけでなく、ホップの選定・配合に至るまで徹底的にこだわり、食中で心地よく杯が進むバランスに仕上げています

GRANDLINE BREWING

ブルワリー＆タップルーム in YOKOSUKA -Enjoy KANPAI-

横須賀から日本全国、世界へつながるグローカルなビールづくりの実現、

「乾杯、その最高の瞬間をもっと！」をミッションに掲げ、

次世代のビールカルチャーを創出していく ”コミュニケーションブルワリー

公式サイト

https://grandlinebrewing.jp/

X

https://x.com/grandline_beer

Instagram

https://www.instagram.com/grandline_brewing/

TikTok

https://www.tiktok.com/@grandline_brewing