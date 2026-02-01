元櫻坂46松平璃子がアリゲーターに所属決定！

写真拡大

アリゲーター株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解禁日時：2026年2月1日(日)12:00解禁


報道関係者各位


プレスリリース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2026年2月1日


アリゲーター株式会社





元櫻坂46松平璃子が


アリゲーターに所属し


タレントとして活動を開始！









アリゲーター株式会社（東京都港区、代表取締役：宮田 芳史）は、アイドルグループ櫻坂46を2021年3月で卒業し、個人として活躍している松平璃子をタレント・モデルとして新たに迎え、活動を開始したことをお知らせいたします。


所属後は、タレント業を中心にモデル活動といった幅広い活動を予定しております。




▼▼Instgram


https://www.instagram.com/riko_matsudaira_official/



▼▼FC URL


https://matsudairariko.officialfc.jp/




松平璃子コメント


この度アリゲーターに所属する運びとなりました。


新たなご縁に感謝して、これからも活動ひとつひとつ自分らしく丁寧に真っ直ぐ取り組んでいきます。


改めて日頃から応援して下さる皆様へ、いつも有難うございます。




松平璃子 プロフィール


東京都出身


1998年5月5日生まれ


O型



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


会社情報


アリゲーター株式会社


代表取締役　宮田 芳史


〒105-0001　東京都港区虎ノ門3-20-5　伊藤佑ビル虎ノ門8F


https://www.alligator-ltd.jp/



=======================================================


【このリリースに関する問い合わせ先】


◆ アリゲーター株式会社　（みやた）


　 〒107-0052　東京都港区虎ノ門3-20-5　伊藤佑ビル虎ノ門8F


　 電話：050-3138-6011


E-mail: info@alligator-ltd.jp