元櫻坂46松平璃子がアリゲーターに所属決定！
アリゲーター株式会社
元櫻坂46松平璃子が
アリゲーターに所属し
タレントとして活動を開始！
アリゲーター株式会社（東京都港区、代表取締役：宮田 芳史）は、アイドルグループ櫻坂46を2021年3月で卒業し、個人として活躍している松平璃子をタレント・モデルとして新たに迎え、活動を開始したことをお知らせいたします。
所属後は、タレント業を中心にモデル活動といった幅広い活動を予定しております。
▼▼Instgram
https://www.instagram.com/riko_matsudaira_official/
▼▼FC URL
https://matsudairariko.officialfc.jp/
松平璃子コメント
この度アリゲーターに所属する運びとなりました。
新たなご縁に感謝して、これからも活動ひとつひとつ自分らしく丁寧に真っ直ぐ取り組んでいきます。
改めて日頃から応援して下さる皆様へ、いつも有難うございます。
松平璃子 プロフィール
東京都出身
1998年5月5日生まれ
O型
会社情報
アリゲーター株式会社
代表取締役 宮田 芳史
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-20-5 伊藤佑ビル虎ノ門8F
https://www.alligator-ltd.jp/
