元櫻坂46松平璃子がアリゲーターに所属決定！

解禁日時：2026年2月1日(日)12:00解禁

報道関係者各位

プレスリリース 2026年2月1日

元櫻坂46松平璃子が

アリゲーターに所属し

タレントとして活動を開始！

アリゲーター株式会社（東京都港区、代表取締役：宮田 芳史）は、アイドルグループ櫻坂46を2021年3月で卒業し、個人として活躍している松平璃子をタレント・モデルとして新たに迎え、活動を開始したことをお知らせいたします。

所属後は、タレント業を中心にモデル活動といった幅広い活動を予定しております。

▼▼Instgram

https://www.instagram.com/riko_matsudaira_official/

▼▼FC URL

https://matsudairariko.officialfc.jp/

松平璃子コメント

この度アリゲーターに所属する運びとなりました。

新たなご縁に感謝して、これからも活動ひとつひとつ自分らしく丁寧に真っ直ぐ取り組んでいきます。

改めて日頃から応援して下さる皆様へ、いつも有難うございます。



松平璃子 プロフィール

東京都出身

1998年5月5日生まれ

O型

会社情報

アリゲーター株式会社

代表取締役 宮田 芳史

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-20-5 伊藤佑ビル虎ノ門8F

https://www.alligator-ltd.jp/

【このリリースに関する問い合わせ先】

◆ アリゲーター株式会社 （みやた）

〒107-0052 東京都港区虎ノ門3-20-5 伊藤佑ビル虎ノ門8F

電話：050-3138-6011

E-mail: info@alligator-ltd.jp