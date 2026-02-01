【本日配信スタート!!】『CRAFT vol.121』キュンを届けるBL雑誌最新号(ハート)

株式会社大洋図書


電子BL雑誌『CRAFT』（株式会社大洋図書 刊）の最新号vol.121が、2月1日（日）より各電子書店にて配信されます。


表紙を飾るのは、小杜蕗シンジ先生の大人気連載『スノースノースノー』。


今号も豪華ラインナップでお届けいたします。どうぞお見逃しなく！



【新刊情報】※最新号は毎月1日発売

●『CRAFT vol.121』


発売日：2026年2月1日（日）順次配信開始


表　紙：小杜蕗シンジ



販売ページ一覧：https://hc.bs-garden.com/craft-vol-121/



ラインナップ：

バカ者たちに桃色を……中川カネ子


スノースノースノー……小杜蕗シンジ


色づく海と深海魚……九炉乃ひび


炎の王子と調律者……青城硝子


ラブシック探偵事務所……しび


余白を重ねる……湯本佐千


僕らは生殖にしか興味がない……夜光花＆梨とりこ


灰色と赤……パース


恋人契約中につき 更新！……まつだいお




＜大好評連載中&巻頭カラー＞


●『バカ者たちに桃色を』中川カネ子







＜大好評連載中＞


●『スノースノースノー』小杜蕗シンジ







＜著者初BL作品！後編＞


●『色づく海と深海魚』九炉乃ひび







＜大好評連載中＞


●『炎の王子と調律者』青城硝子





＜大好評連載中&巻中カラー＞


●『ラブシック探偵事務所』しび







＜期待のデビュー作！後編＞


●『余白を重ねる』湯本佐千







＜大好評連載中＞


●『僕らは生殖にしか興味がない』夜光花＆梨とりこ





＜大好評連載中＞


●『灰色と赤』パース







＜大好評連載中＞


●『恋人契約中につき 更新！』まつだいお






●『CRAFT vol.121』の詳細はこちら：https://bs-garden.com/product/00108/



【NEWS】

『CRAFT』は「vol.118」から月刊化となりました！


月刊化を記念しまして、豪華コンビニプリントブロマイドを販売中★


詳細はこちら：https://bs-garden.com/information/31295/



【株式会社大洋図書 b's-garden公式HP】https://bs-garden.com/



【ihr HertZ&CRAFT編集部X（旧Twitter）】https://x.com/ihrHertZ_CRAFT