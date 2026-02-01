【本日配信スタート!!】『CRAFT vol.121』キュンを届けるBL雑誌最新号(ハート)

株式会社大洋図書

電子BL雑誌『CRAFT』（株式会社大洋図書 刊）の最新号vol.121が、2月1日（日）より各電子書店にて配信されます。

表紙を飾るのは、小杜蕗シンジ先生の大人気連載『スノースノースノー』。

今号も豪華ラインナップでお届けいたします。どうぞお見逃しなく！

【新刊情報】※最新号は毎月1日発売

●『CRAFT vol.121』

発売日：2026年2月1日（日）順次配信開始

表 紙：小杜蕗シンジ

販売ページ一覧：https://hc.bs-garden.com/craft-vol-121/

ラインナップ：

＜大好評連載中&巻頭カラー＞

●『バカ者たちに桃色を』中川カネ子

＜大好評連載中＞

●『スノースノースノー』小杜蕗シンジ

＜著者初BL作品！後編＞

●『色づく海と深海魚』九炉乃ひび

＜大好評連載中＞

●『炎の王子と調律者』青城硝子

＜大好評連載中&巻中カラー＞

●『ラブシック探偵事務所』しび

＜期待のデビュー作！後編＞

●『余白を重ねる』湯本佐千

＜大好評連載中＞

●『僕らは生殖にしか興味がない』夜光花＆梨とりこ

＜大好評連載中＞

●『灰色と赤』パース

＜大好評連載中＞

●『恋人契約中につき 更新！』まつだいお

●『CRAFT vol.121』の詳細はこちら：https://bs-garden.com/product/00108/

【NEWS】

『CRAFT』は「vol.118」から月刊化となりました！

月刊化を記念しまして、豪華コンビニプリントブロマイドを販売中★

詳細はこちら：https://bs-garden.com/information/31295/

【株式会社大洋図書 b's-garden公式HP】https://bs-garden.com/

【ihr HertZ&CRAFT編集部X（旧Twitter）】https://x.com/ihrHertZ_CRAFT