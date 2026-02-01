【本日配信スタート!!】『CRAFT vol.121』キュンを届けるBL雑誌最新号(ハート)
電子BL雑誌『CRAFT』（株式会社大洋図書 刊）の最新号vol.121が、2月1日（日）より各電子書店にて配信されます。
表紙を飾るのは、小杜蕗シンジ先生の大人気連載『スノースノースノー』。
今号も豪華ラインナップでお届けいたします。どうぞお見逃しなく！
【新刊情報】※最新号は毎月1日発売
●『CRAFT vol.121』
発売日：2026年2月1日（日）順次配信開始
表 紙：小杜蕗シンジ
販売ページ一覧：https://hc.bs-garden.com/craft-vol-121/
ラインナップ：
バカ者たちに桃色を……中川カネ子
スノースノースノー……小杜蕗シンジ
色づく海と深海魚……九炉乃ひび
炎の王子と調律者……青城硝子
ラブシック探偵事務所……しび
余白を重ねる……湯本佐千
僕らは生殖にしか興味がない……夜光花＆梨とりこ
灰色と赤……パース
恋人契約中につき 更新！……まつだいお
＜大好評連載中&巻頭カラー＞
●『バカ者たちに桃色を』中川カネ子
＜大好評連載中＞
●『スノースノースノー』小杜蕗シンジ
＜著者初BL作品！後編＞
●『色づく海と深海魚』九炉乃ひび
＜大好評連載中＞
●『炎の王子と調律者』青城硝子
＜大好評連載中&巻中カラー＞
●『ラブシック探偵事務所』しび
＜期待のデビュー作！後編＞
●『余白を重ねる』湯本佐千
＜大好評連載中＞
●『僕らは生殖にしか興味がない』夜光花＆梨とりこ
＜大好評連載中＞
●『灰色と赤』パース
＜大好評連載中＞
●『恋人契約中につき 更新！』まつだいお
●『CRAFT vol.121』の詳細はこちら：https://bs-garden.com/product/00108/
【NEWS】
『CRAFT』は「vol.118」から月刊化となりました！
月刊化を記念しまして、豪華コンビニプリントブロマイドを販売中★
詳細はこちら：https://bs-garden.com/information/31295/
