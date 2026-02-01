【FC大阪】株式会社美佑温様 プラチナムパートナー契約継続のお知らせ　― ピッチサイド看板に「YOSAPARK」掲出開始 ―

株式会社F.C.大阪

この度、FC大阪では明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ プラチナムパートナーとして、株式会社美佑温様とのパートナー契約の継続が決定いたしましたのでお知らせいたします。


つきましては、オフィシャルウェブサイトに株式会社美佑温様の社名バナーのほかに、試合会場に株式会社美佑温様が運営されております「YOSAPARK」の広告バナーが掲載されることとなりました。

「YOSAPARK」は、株式会社美佑温様が全国で展開する、独自の温熱美容メソッドに基づいたリラクゼーションサロンブランドです。温熱ケアを通じて、心身のコンディションを整え、健康的で前向きなライフスタイルのサポートを目指されています。




【会社概要】


会社名：


株式会社美佑温



所在地：


〒550-0013 大阪市西区新町1－3－16 6F



代表者：


代表取締役　斉藤 卓人



事業内容：


美容サロンの展開・コンサルティング・健康器具の企画・開発・販売・コンサルティング



URL：


https://beauon.co.jp/






大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。