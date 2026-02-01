【FC大阪】株式会社美佑温様 プラチナムパートナー契約継続のお知らせ ― ピッチサイド看板に「YOSAPARK」掲出開始 ―
つきましては、オフィシャルウェブサイトに株式会社美佑温様の社名バナーのほかに、試合会場に株式会社美佑温様が運営されております「YOSAPARK」の広告バナーが掲載されることとなりました。「YOSAPARK」は、株式会社美佑温様が全国で展開する、独自の温熱美容メソッドに基づいたリラクゼーションサロンブランドです。温熱ケアを通じて、心身のコンディションを整え、健康的で前向きなライフスタイルのサポートを目指されています。
この度、FC大阪では明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ プラチナムパートナーとして、株式会社美佑温様とのパートナー契約の継続が決定いたしましたのでお知らせいたします。
つきましては、オフィシャルウェブサイトに株式会社美佑温様の社名バナーのほかに、試合会場に株式会社美佑温様が運営されております「YOSAPARK」の広告バナーが掲載されることとなりました。
【会社概要】
会社名：
株式会社美佑温
所在地：
〒550-0013 大阪市西区新町1－3－16 6F
代表者：
代表取締役 斉藤 卓人
事業内容：
美容サロンの展開・コンサルティング・健康器具の企画・開発・販売・コンサルティング
URL：
https://beauon.co.jp/
大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。